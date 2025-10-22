Inicio Ovación Basquet NBA
"Ojalá pudiera tomar una pastilla mágica y volver": la categórica confesión de una leyenda de la NBA

Una histórico de la NBA manifestó extrañar la competencia luego de haberse retirado

Por Carolina Quiroga
Una figura legendaria de la NBA manifestó que extraña las competencias.

La NBA retomó su actividad esta semana y arrancó una nueva temporada con Oklahoma City Thunder como último campeón y principal defensor del título obtenido algunos meses atrás. Con varios partidos en escena, y la victoria de los Warriors sobre los Lakers entre lo más destacado, la competencia de básquet más importante del mundo dejó algunos flashes por fuera de la zona pintada.

Y es que en la previa del comienzo de la liga, una leyenda de la NBA reapareció en televisión y dejó importantes titulares rememorando sus épocas de auge en la competencia estadounidense. Se trata de Michael Jordan, legendaria figura de Chicago Bulls que hizo su estreno como colaborador en las transmisiones de la NBA de la cadena NBC.

Llevando una vida alejada de las luces de los estadios, Michael Jordan reveló cómo es su lazo con el básquet luego de haber transcurrido varios años desde su retiro del ámbito profesional.

Michael Jordan expresó lo que extraña jugar en la NBA.

La categórica confesión de Michael Jordan sobre su relación con el básquet

Campeón en seis ocasiones de la NBA con Chicago Bulls, Michael Jordan se dio la oportunidad de hablar sobre su cotidianidad alejada de la zona pintada. "Mi bien más preciado es el tiempo. Así que probablemente por eso no me ven lo suficiente, porque intento pasar ese tiempo con mi familia y con cosas que me he estado perdiendo durante tanto tiempo", contó el basquetbolista en la transmisión de NBC.

Pero si bien disfruta de sus afectos que durante varios años relegó por su brillante carrera profesional, la fiera competitiva que lleva adentro le llevó a confesar: "Ojalá pudiera tomar una pastilla mágica, ponerme pantalones cortos y salir a jugar al baloncesto hoy, porque así soy. Ese tipo de competencia, ese tipo de competitividad es lo que me apasiona, y lo extraño. Extraño ese aspecto del baloncesto, poder desafiarme a mí mismo contra lo que la gente considera un gran baloncesto".

Sin embargo, Jordan concluyó: "Es mejor para mí estar aquí sentado hablando con ustedes que romperme el tendón de Aquiles y estar en silla de ruedas un rato". Varias sensaciones pudieron notársele al ex basquetbolista en un inicio de temporada de la NBA que se pinta como apasionante.

