"Ojalá pudiera tomar una pastilla mágica y volver": la categórica confesión de una leyenda de la NBA

La categórica confesión de Michael Jordan sobre su relación con el básquet

Campeón en seis ocasiones de la NBA con Chicago Bulls, Michael Jordan se dio la oportunidad de hablar sobre su cotidianidad alejada de la zona pintada. "Mi bien más preciado es el tiempo. Así que probablemente por eso no me ven lo suficiente, porque intento pasar ese tiempo con mi familia y con cosas que me he estado perdiendo durante tanto tiempo", contó el basquetbolista en la transmisión de NBC.

Puedes sacar a Michael Jordan del baloncesto, pero no al baloncesto de Michael Jordan

"Lo sigo amando como no te imaginas"

"Ojalá tomar una pastilla mágica, vestirme de corto y volver a jugar"

"Esa competitividad es por lo que vivo. Y lo echo de menos"



"Lo sigo amando como no te imaginas"



"Ojalá tomar una pastilla mágica, vestirme de corto y volver a jugar"



"Esa competitividad es por lo que vivo. Y lo echo de menos" pic.twitter.com/vrQ0pNm9eE — nbamaniacs (@nbamaniacs) October 22, 2025

Pero si bien disfruta de sus afectos que durante varios años relegó por su brillante carrera profesional, la fiera competitiva que lleva adentro le llevó a confesar: "Ojalá pudiera tomar una pastilla mágica, ponerme pantalones cortos y salir a jugar al baloncesto hoy, porque así soy. Ese tipo de competencia, ese tipo de competitividad es lo que me apasiona, y lo extraño. Extraño ese aspecto del baloncesto, poder desafiarme a mí mismo contra lo que la gente considera un gran baloncesto".

Sin embargo, Jordan concluyó: "Es mejor para mí estar aquí sentado hablando con ustedes que romperme el tendón de Aquiles y estar en silla de ruedas un rato". Varias sensaciones pudieron notársele al ex basquetbolista en un inicio de temporada de la NBA que se pinta como apasionante.