Básquet

San José logró un triunfazo en Santiago del Estero y sigue con puntaje perfecto en Liga Nacional

De visitante y ante un gigante como Quimsa, San José metió su tercera victoria y sigue con su enorme arranque en Liga Nacional.

Por UNO
San José gana y sueña.

Arranque inmejorable para un San José que sueña despierto. La temida y prestigiosa Liga Nacional de básquet arrancó con todo y sigue de para bienes para el equipo de Cristian Santander. Anoche, de visitante y ante un peso pesado como Quimsa de Santiago del Estero, el Santo volvió a cantar victoria y va.

El trío compuesto por Lorena Da Silva, Vriginia Peralta y Ashia McCalla estuvieron intratables en ataque y se despacharon con 16, 14 y 18 puntos respectivamente. De esa efectividad de ambas empezó a gestarse una victoria ajustada que terminó a favor de San José por un ajustado 65 a 62.

San Jos&eacute; lleva 3 triunfos al hilo.

San José lleva 3 triunfos al hilo.

San José se fue siempre al descanso de cada cuarto arriba en el marcador: 11-14 en el primero; 31-37 en el descanso y 47-53 en el tercero. Aunque dominó las acciones, la victoria no estuvo en el bolsillo hasta que sonó la chicharra final, sentenciando la historia y embolsando otra gran demostración de un equipo que quiere estar en la pelea.

Tras el regreso a Mendoza, San José no tendrá descanso y preparará los cañones hacia un nuevo partido de local: el sábado 11 se medirá contra Hindú de Córdoba en el Mario Díaz.

Resultados fecha 14 Superliga de básquet masculina

  • Atlético Club San Martín 68-92 Anzorena.
  • San Carlos 88-81 Godoy Cruz.
  • Macabi 96-Huracán Las Heras 86.
  • General San Martín 66-79 Rivadavia.
  • Andes Talleres 70-78 Andes Talleres
  • Domingo 12 de Octubre a las 20.30: Atenas vs GEPU (San Luis)

