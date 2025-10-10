San José logró un triunfazo en Santiago del Estero y sigue con puntaje perfecto en Liga Nacional

El trío compuesto por Lorena Da Silva, Vriginia Peralta y Ashia McCalla estuvieron intratables en ataque y se despacharon con 16, 14 y 18 puntos respectivamente. De esa efectividad de ambas empezó a gestarse una victoria ajustada que terminó a favor de San José por un ajustado 65 a 62.

basquet (7) San José lleva 3 triunfos al hilo.

San José se fue siempre al descanso de cada cuarto arriba en el marcador: 11-14 en el primero; 31-37 en el descanso y 47-53 en el tercero. Aunque dominó las acciones, la victoria no estuvo en el bolsillo hasta que sonó la chicharra final, sentenciando la historia y embolsando otra gran demostración de un equipo que quiere estar en la pelea.