VIDEO: Facundo Altamira quiere que Godoy Cruz gane: "Por la gente, por nosotros y por la historia del club"

"Es una lástima por Tino (Ribonetto), pero bueno, hay que cambiar de página, tratar de de sumar el partido que viene y obviamente de darle una alegría a la gente", reconoció el jugador surgido de las inferiores del Tomba.

godoy cruz 1 Asad puso primera en el Godoy Cruz.

"Sabemos en la posición que estamos, somos conscientes, y obviamente que viene a aportar y nosotros estamos con ganas de sacar todo esto adelante. Hay que estar tranquilo y hacer las cosas como tienen que ser", asumió Altamira respecto de la llegada del Turco Asad,