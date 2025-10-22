Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Liga Profesional de Fútbol

VIDEO: Facundo Altamira quiere que Godoy Cruz gane: "Por la gente, por nosotros y por la historia del club"

Facundo Altamira habló tras el inicio de un nuevo ciclo en Godoy Cruz con Omar Asad como DT y antes de una verdadera final por la permanencia frente a San Martín de San Juan.

Amadeo Inzirillo
"Es una lástima por Tino (Ribonetto), pero bueno, hay que cambiar de página, tratar de de sumar el partido que viene y obviamente de darle una alegría a la gente", reconoció el jugador surgido de las inferiores del Tomba.

godoy cruz 1
"Sabemos en la posición que estamos, somos conscientes, y obviamente que viene a aportar y nosotros estamos con ganas de sacar todo esto adelante. Hay que estar tranquilo y hacer las cosas como tienen que ser", asumió Altamira respecto de la llegada del Turco Asad,

"San Martín ganó la fecha anterior, así que hay que ganar por la gente, por nosotros y por la historia del club", afirmó en referencia al encuentro decisivo que tendrá Godoy Cruz en Feliciano Gambarte.

Así está la lucha por la permanencia

Promedios

  • 26) Banfield 1,126
  • 27) Gimnasia La Plata 1,099
  • 28) Sarmiento 1,009
  • 29) San Martín de San Juan 0,897
  • 30) Aldosivi 0,828

Tabla Anual

  • 26) Gimnasia La Plata 29
  • 27) Talleres 27
  • 28) Godoy Cruz 27
  • 29) San Martín de San Juan 26
  • 30) Aldosivi 24

Faltan 3 fechas y desciende el último de cada tabla. Por ahora Aldosivi sería el último en ambas y descendería San Martín como penúltimo de la tabla anual.

