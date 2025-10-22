Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Merecido descanso

Así disfruta Franco Colapinto en la previa del GP de México de F1

Antes de competir en el autódromo Hermanos Rodríguez, Franco Colapinto disfruta de México y su gastronomía. El argentino bajó uno cambios para acelerar a fondo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto disfruta en México antes de la competencia.

Franco Colapinto disfruta en México antes de la competencia.

El próximo fin de semana, el Autódromo Hermanos Rodríguez volverá a albergar una carrera de la Máxima, pero en la previa, Franco Colapinto disfruta fuera de la pista del buen clima y de los placeres gastronómicos que ofrece México. El piloto se mostró en las redes sociales realizando diferentes actividades que repasaremos a continuación.

Así disfruta Franco Colapinto en la previa del GP de México de F1

El piloto argentino aprovecha los descansos que propone el atareado calendario para realizar las actividades fuera del automovilismo que le gusta realizar. Es así que en otras oportunidades se ha mostrado realizando ciclismo, manejando a toda velocidad en una moto de agua o compartiendo un partido de pádel junto a Fernando Belasteguín y a Bizarrap.

Ahora, en la previa del GP de México de la F1, Colapinto compartió fotos en sus redes sociales disfrutando del país del norte y sus imágenes ya tienen más de 231 mil me gusta mientras que registra más de 2600 mensajes.

Franco Colapinto en México
Franco Colapinto junto a sus representantes en una playa de lujo.

Franco Colapinto junto a sus representantes en una playa de lujo.

Semanas atrás Franco participó de una actividad junto a Pierre Gasly donde debían cocinar y el piloto argentino dejó mucho que desear. Ahora se lo tomó con más profesionalidad y aprendió a hacer los verdaderos tacos mexicanos.

Franco Colapinto cocinando en México
Franco Colapinto cocinó una gran variedad de tacos con diferentes carnes.

Franco Colapinto cocinó una gran variedad de tacos con diferentes carnes.

El argentino también estuvo preparando tragos con sus amistades y, sobre el final, subió un video practicando pickleball, un deporte que combina aspectos del pádel, tenis y bádminton.

Las imágenes estuvieron acompañadas con el texto: "Día de descanso antes de empezar con todo!! y que lindo es Méxicooooo, lo extrañaba mucho. Gracias One&Only Mandarina por recibirnos y enseñarme a hacer TACOSSSS !! mi lugar favorito del mundo".

Las actividades las llevó a cabo cuando parece inminente que recibirá la noticia que esperan todos: ¿hay Franco Colapinto para el 2026 en Alpine?

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas