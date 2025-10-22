Así disfruta Franco Colapinto en la previa del GP de México de F1

Franco Colapinto en México Franco Colapinto junto a sus representantes en una playa de lujo.

Semanas atrás Franco participó de una actividad junto a Pierre Gasly donde debían cocinar y el piloto argentino dejó mucho que desear. Ahora se lo tomó con más profesionalidad y aprendió a hacer los verdaderos tacos mexicanos.

Franco Colapinto cocinando en México Franco Colapinto cocinó una gran variedad de tacos con diferentes carnes.

El argentino también estuvo preparando tragos con sus amistades y, sobre el final, subió un video practicando pickleball, un deporte que combina aspectos del pádel, tenis y bádminton.

Las imágenes estuvieron acompañadas con el texto: "Día de descanso antes de empezar con todo!! y que lindo es Méxicooooo, lo extrañaba mucho. Gracias One&Only Mandarina por recibirnos y enseñarme a hacer TACOSSSS !! mi lugar favorito del mundo".

Las actividades las llevó a cabo cuando parece inminente que recibirá la noticia que esperan todos: ¿hay Franco Colapinto para el 2026 en Alpine?