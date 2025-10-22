El gigantesco barco de más 40.000 toneladas con un solo objetivo: realizar la perforación más profunda

La Meng Xiang es mucho más que un barco: es un símbolo de ambición y de búsqueda de conocimiento. Su construcción marca un nuevo capítulo en la relación del ser humano con el océano y con la Tierra misma. Si logra alcanzar las 7 millas de profundidad, China no solo romperá un récord, sino que abrirá una nueva frontera en la exploración científica del planeta.

Buque de perforación (1)

El gigantesco barco chino de más 40.000 toneladas con un solo objetivo: realizar la perforación más profunda

La Meng Xiang es el primer buque de perforación oceánica profunda diseñado y construido completamente en China. Tiene 179,8 metros de largo y 32,8 de ancho, y puede operar hasta 120 días sin reabastecimiento, con capacidad para albergar a 180 personas. El interior de este barco alberga laboratorios geológicos, geofísicos y microbiológicos, además de un sistema de perforación de última generación y un almacenamiento automatizado para muestras de núcleos terrestres.