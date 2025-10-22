El gigantesco barco de más 40.000 toneladas con un solo objetivo: realizar la perforación más profunda

Imaginen un barco gigantesco suspendido en alta mar, diseñada para perforar lo que hasta ahora parecía inalcanzable. Ese es el caso de la Meng Xiang, que en chino significa “Sueño”: un buque de 42.600 toneladas construido por China con un solo propósito, romper el récord mundial de la perforación más profunda, alcanzando aproximadamente 7 millas (unos 11 kilómetros) bajo el océano.
La Meng Xiang es mucho más que un barco: es un símbolo de ambición y de búsqueda de conocimiento. Su construcción marca un nuevo capítulo en la relación del ser humano con el océano y con la Tierra misma. Si logra alcanzar las 7 millas de profundidad, China no solo romperá un récord, sino que abrirá una nueva frontera en la exploración científica del planeta.
La Meng Xiang es el primer buque de perforación oceánica profunda diseñado y construido completamente en China. Tiene 179,8 metros de largo y 32,8 de ancho, y puede operar hasta 120 días sin reabastecimiento, con capacidad para albergar a 180 personas. El interior de este barco alberga laboratorios geológicos, geofísicos y microbiológicos, además de un sistema de perforación de última generación y un almacenamiento automatizado para muestras de núcleos terrestres.
La tarea de este barco no es sencilla. Perforar a tales profundidades significa enfrentar presiones extremas, altas temperaturas y desafíos de estabilidad. La estructura del buque debe resistir condiciones marinas severas, incluidas tormentas y tifones, mientras mantiene la precisión milimétrica de su sistema de perforación. Además, las operaciones prolongadas sin apoyo externo requieren una logística impecable y una coordinación científica continua.
El propósito de esta nave va mucho más allá de la ingeniería.
- Motivos científicos: este barco busca obtener muestras de las capas más profundas del planeta, algo que podría revelar secretos sobre la formación de la Tierra, el cambio climático y la actividad tectónica.
- Intereses estratégicos: China busca aumentar su autonomía tecnológica y acceso a recursos submarinos, como hidratos de gas y minerales raros, fundamentales para la transición energética.
- Avance tecnológico: el país quiere demostrar su capacidad para diseñar y operar uno de los buques de perforación más avanzados del mundo, combinando ciencia, innovación y soberanía.
El barco Meng Xiang no solo representa una hazaña tecnológica, sino también un salto histórico en la exploración oceánica. Sus investigaciones podrían ofrecer datos inéditos sobre la geología terrestre y sobre los procesos que dieron forma al planeta.