Cuánto dinero ganaron Racing y Lanús por ser semifinalistas de la Copa Libertadores y Sudamericana

El equipo que, hasta el momento, recaudó más dinero es el Palmeiras con USD 10.230.000 acumulados. El conjunto brasileño logró acumular más dinero porque salió invicto en la zona de grupos donde acumuló seis victorias, con 17 goles convertidos y con apenas cuatro goles en contra.

Segundo se ubica Racing ya que sumó a sus bolsillos 9.570.000 dólares; en la zona de grupos ganó cuatro partidos, empató uno y perdió uno, y podría haber acumulado más si no perdía en el partido de ida frente a Peñarol en octavos de final. Lo obtenido por el equipo argentino es superior a lo que la Liga de Quito y Flamengo han juntado.

Quien se quede con la Copa Libertadores, además, sumará 24 millones de dólares mientras que el subcampeón ganará 7 millones.

En cuanto a Copa Sudamericana, el equipo que más ha ganado es la Universidad de Chile; pero en el segundo lugar se ubica Lanús que acumula 3.345.000 dólares. En este caso, el ganador del segundo certamen internacional en importancia ganará 6.500.000 dólares mientras que el subcampeón sumará 2 millones.

A qué hora juega Racing por las semis de la Copa Libertadores

Flamengo - Racing

Día: Miércoles 22 de octubre.

Hora: 21.30.

Estadio: Maracaná, en Rio de Janeiro, Brasil.

Lanús - Copa Sudamericana Además de Racing, el otro representante argentino en un certamen internacional es Lanús.

A qué hora juega Lanús por las semis de la Copa Sudamericana

Universidad de Chile - Lanús