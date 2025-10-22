Inicio Ovación Fútbol Racing Club
Cuánto dinero ganaron Racing y Lanús por ser semifinalistas de la Copa Libertadores y Sudamericana

Los torneos continentales reparten grandes premios entre los equipos que van avanzando en los playoff; conoce cuánto han acumulado Racing y Lanús

Emanuel Trilla Donoso
Emanuel Trilla Donoso
La Conmebol anunció cuánto han ganado Racing y Lanús.

Más allá de que el eslogan de la Copa Libertadores es que todos desean alcanzar "La Gloria Eterna" al conseguir el título, también hay mucho dinero en juego que permitirá ampliar las arcas de los clubes si consiguen los objetivos fijados. Racing y Lanús son los representantes argentinos que continúan en carrera y han acumulado un jugoso botín.

Mientras que Racing se enfrentará a Flamengo por las semis de la Copa Libertadores; Lanús hará lo propio en la misma instancia en la Copa Sudamericana.

Racing Club
Racing es el segundo equipo que más dinero ganó en la Copa Libertadores.

Cuánto dinero ganaron Racing y Lanús por ser semifinalistas de la Copa Libertadores y Sudamericana

La Conmebol informó los montos acumulados en premios que han recibido los clubes que aún siguen en carrera en ambos certámenes internacionales. La grilla se divide en dos: ingresos por avanzar de fase y bonificaciones por cada partido ganado.

El equipo que, hasta el momento, recaudó más dinero es el Palmeiras con USD 10.230.000 acumulados. El conjunto brasileño logró acumular más dinero porque salió invicto en la zona de grupos donde acumuló seis victorias, con 17 goles convertidos y con apenas cuatro goles en contra.

Segundo se ubica Racing ya que sumó a sus bolsillos 9.570.000 dólares; en la zona de grupos ganó cuatro partidos, empató uno y perdió uno, y podría haber acumulado más si no perdía en el partido de ida frente a Peñarol en octavos de final. Lo obtenido por el equipo argentino es superior a lo que la Liga de Quito y Flamengo han juntado.

Quien se quede con la Copa Libertadores, además, sumará 24 millones de dólares mientras que el subcampeón ganará 7 millones.

En cuanto a Copa Sudamericana, el equipo que más ha ganado es la Universidad de Chile; pero en el segundo lugar se ubica Lanús que acumula 3.345.000 dólares. En este caso, el ganador del segundo certamen internacional en importancia ganará 6.500.000 dólares mientras que el subcampeón sumará 2 millones.

A qué hora juega Racing por las semis de la Copa Libertadores

Flamengo - Racing

  • Día: Miércoles 22 de octubre.
  • Hora: 21.30.
  • Estadio: Maracaná, en Rio de Janeiro, Brasil.
Lanús - Copa Sudamericana
Adem&aacute;s de Racing, el otro representante argentino en un certamen internacional es Lan&uacute;s.

Además de Racing, el otro representante argentino en un certamen internacional es Lanús.

A qué hora juega Lanús por las semis de la Copa Sudamericana

Universidad de Chile - Lanús

  • Día: Jueves 23 de octubre.
  • Hora: 19.
  • Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago de Chile.

