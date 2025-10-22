Delirio por Racing en Brasil: el plantel fue recibido por una multitud y se ilusiona con vencer a Flamengo

Racing visita a Flamengo este miércoles, desde las 21.30 en el Maracaná, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El plantel llegó a Río de Janeiro en la tarde del martes y fue recibido por miles de fanáticos de la Academia.
El delirio de los hinchas de Racing se hizo sentir en las calles del suelo brasileño y en las puertas del hotel donde se apostó el equipo para esperar el duelo trascendental ante el Fla en una serie histórica para el club. La última vez que la Academia jugó esta instancia de Copa Libertadores fue hace 28 años, en 1997, cuando fue eliminado en aquella edición por Sporting Cristal.
Para el encuentro ante el Flamengo, Racing recupera varios soldados en el equipo titular. Juan Nardoni es uno de ellos, el mediocampista entrenó a la par de sus compañeros e irá desde el arranque en el Maracaná. Gabriel Rojas también dejó atrás una lesión muscular sufrida ante Banfield y, luego de exigirse en los entrenamientos, pudo sumarse a la par del grupo y sería una alternativa en el banco de Gustavo Costas.
Santiago Sosa es otra de las piezas que recupera el DT de Racing para el duelo de esta noche. El futbolista se recompuso de una distensión muscular sufrida en el encuentro ante River por Copa Argentina y, si bien llega casi sin mucha práctica, sería de la partida en el once inicial de la Academia. Lo propio sucede con Facundo Mura, el lateral dejó atrás un traumatismo y estaría desde el arranque.
Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny o Duván Vergara y Adrián Martínez.