Delirio por Racing en Brasil: el plantel fue recibido por una multitud y se ilusiona con vencer a Flamengo

El delirio de los hinchas de Racing se hizo sentir en las calles del suelo brasileño y en las puertas del hotel donde se apostó el equipo para esperar el duelo trascendental ante el Fla en una serie histórica para el club. La última vez que la Academia jugó esta instancia de Copa Libertadores fue hace 28 años, en 1997, cuando fue eliminado en aquella edición por Sporting Cristal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingManiacos/status/1980768262737604905&partner=&hide_thread=false EL RECIBIMIENTO DE LOS HINCHAS DE #RACING AL PLANTEL pic.twitter.com/gcVWhT99tU — Racingmaníacos (@RacingManiacos) October 21, 2025

La ilusión de Racing en el sueño copero: los jugadores que recupera Gustavo Costas

Para el encuentro ante el Flamengo, Racing recupera varios soldados en el equipo titular. Juan Nardoni es uno de ellos, el mediocampista entrenó a la par de sus compañeros e irá desde el arranque en el Maracaná. Gabriel Rojas también dejó atrás una lesión muscular sufrida ante Banfield y, luego de exigirse en los entrenamientos, pudo sumarse a la par del grupo y sería una alternativa en el banco de Gustavo Costas.