Copa Libertadores: Gustavo Costas ya tiene en mente el equipo de Racing que enfrentará al Flamengo

La lista presentada por el cuerpo técnico este martes muestra tres retornos importantes: Juan Ignacio Nardoni, que superó sus molestias musculares; Santiago Sosa y Gabriel Rojas, que han levantado su nivel futbolístico y convencieron a Costas.

Quienes serían los once que saltarán a la cancha frente a Flamengo

Gustavo Costas evalúa busca mantener la estructura que viene utilizando en los partidos decisivos y que le ha dado buenos resultados. Facundo Cambeses aparece como posible arquero titular, aunque convocó al juvenil Francisco Gómez y Gabriel Arias (recuperado de una lesión en el hombro).

La línea defensiva estaría integrada por Facundo Mura, Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Marcos Rojo y Gabriel Rojas.

En el mediocampo se perfilan Nardoni, Sosa o Bruno Zuculini y Agustín Almendra, mientras que el frente de ataque podría tener a Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Duván Vergara.

Racing afrontará la semifinal con tres bajas confirmadas por lesión: Elías Torres sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, Franco Pardo padece un desgarro grado III en el aductor proximal del muslo izquierdo y Alan Forneris se recupera de un esguince en la rodilla izquierda con compromiso del ligamento colateral medial.