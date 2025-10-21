Copa Libertadores: Gustavo Costas ya tiene en mente el equipo de Racing que enfrentará al Flamengo

Gustavo Costas dio a conocer este martes la lista de convocados de Racing para viajar a Brasil a enfrentar a Flamengo por la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2025. El DT no hará muchos cambios y mantendrá la base titular.
Sin embargo, Racing sí contará con algunos retornos de importancia, que reforzarán el plan de buscar un resultado positivo de visitante, para abrochar en Avellaneda la clasificación a la final continental.
El entrenador Gustavo Costas afrontará uno de los desafíos más relevantes de su carrera, ya que tras el triunfo ante Aldosivi por el Torneo Clausura, logró afianzar a Racing en zona de clasificación a los playoffs. Además el entrenador aseguró el ingreso a la zona de Copas de la Conmebol del próximo año, concentró toda su atención en el duelo ante el conjunto brasileño.
La lista presentada por el cuerpo técnico este martes muestra tres retornos importantes: Juan Ignacio Nardoni, que superó sus molestias musculares; Santiago Sosa y Gabriel Rojas, que han levantado su nivel futbolístico y convencieron a Costas.
Gustavo Costas evalúa busca mantener la estructura que viene utilizando en los partidos decisivos y que le ha dado buenos resultados. Facundo Cambeses aparece como posible arquero titular, aunque convocó al juvenil Francisco Gómez y Gabriel Arias (recuperado de una lesión en el hombro).
La línea defensiva estaría integrada por Facundo Mura, Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Marcos Rojo y Gabriel Rojas.
En el mediocampo se perfilan Nardoni, Sosa o Bruno Zuculini y Agustín Almendra, mientras que el frente de ataque podría tener a Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Duván Vergara.
Racing afrontará la semifinal con tres bajas confirmadas por lesión: Elías Torres sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, Franco Pardo padece un desgarro grado III en el aductor proximal del muslo izquierdo y Alan Forneris se recupera de un esguince en la rodilla izquierda con compromiso del ligamento colateral medial.