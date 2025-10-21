Cuándo juega Racing vs. Flamengo la semifinal de ida de la Copa Libertadores: día, hora, TV y probable equipo

Flamengo, dirigido por Filipe Luis, viene de ganarle a Palmeiras y alcanzar la punta del Brasileirao, una situación ideal antes de afrontar la serie que puede depositarlo en la que sería su cuarta final en las últimas 7 ediciones de la Copa Libertadores.

La probable formación de Racing ante Flamengo

Facundo Cambeses, de reciente debut en la Selección argentina, será el arquero titular y en la defensa la duda es el lesionado Gabriel Rojas ya que Facundo Mura, Nazareno Colombo y Marcos Rojo están confirmados y Gastón Martirena sería suplente.

Nardoni, Sosa y Almendra serán los tres volantes ya que Zuculini y Zaracho jugaron el fin de semana ante Aldosivi, mientras que en la ofensiva Solari y Maravilla Martínez están confirmados, pero por izquierda, Conechny, Balboa, Vergara y hasta Rodríguez pelean por un lugar.