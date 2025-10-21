Cuándo juega Racing vs. Flamengo la semifinal de ida de la Copa Libertadores: día, hora, TV y probable equipo

Racing y Flamengo jugarán en Río de Janeiro el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, con el objetivo claro de llegar a la definición programada para el 29 de noviembre en Lima.
El duelo entre la Academia y el Mengao se jugará en el estadio Maracaná, este miércoles 22 desde las 21.30 y será televisado en vivo por Fox Sports y Disney Plus.
Con la recuperación de Juan Nardoni y Maravilla Martínez, Gustavo Costas ultima detalles y define los once titulares para iniciar la serie que se completará la próxima semana en el Cilindro.
Flamengo, dirigido por Filipe Luis, viene de ganarle a Palmeiras y alcanzar la punta del Brasileirao, una situación ideal antes de afrontar la serie que puede depositarlo en la que sería su cuarta final en las últimas 7 ediciones de la Copa Libertadores.
Facundo Cambeses, de reciente debut en la Selección argentina, será el arquero titular y en la defensa la duda es el lesionado Gabriel Rojas ya que Facundo Mura, Nazareno Colombo y Marcos Rojo están confirmados y Gastón Martirena sería suplente.
Nardoni, Sosa y Almendra serán los tres volantes ya que Zuculini y Zaracho jugaron el fin de semana ante Aldosivi, mientras que en la ofensiva Solari y Maravilla Martínez están confirmados, pero por izquierda, Conechny, Balboa, Vergara y hasta Rodríguez pelean por un lugar.