¡Fuego en Atlético Tucumán! Bebe Acosta se sumó a la interna y destrozó al vicepresidente

El Bebe, que llegó al Decano en junio del 2013 (solamente emigró seis meses a inicios de 2019, cuando jugó para Lanús), no tuvo pelos en la lengua a la hora de dejar clara su postura y la de sus compañeros.

Luego del entrenamiento de este miércoles, manifestó: "No era la idea que salgan a hablar antes del partido, ni ahora ni nunca. Son cuestiones del plantel y de los dirigentes que tienen que quedar adentro del vestuario, se quisieron cubrir y la están embarrando mal".

"Esto no era por plata, no se trata de eso. La inquietud que teníamos es por el trato en el día a día y ellos salieron a hablar de plata cuando nunca se habló de eso", sumó el mediocampista de Atlético Tucumán".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gonzasfok/status/1981057599689597089&partner=&hide_thread=false Declaraciones de Guillermo "Bebe" Acosta sobre la situacion interna del Club Atletico Tucuman



Creditos: Mas Deportes Tucuman pic.twitter.com/gHobPfij4f — Gonza San Felipe (@gonzasfok) October 22, 2025

Sobre cómo quedó tras lo vivido en la derrota con San Lorenzo, reveló: "Me fui mal, lo sigo sufriendo, lo voy a seguir sufriendo. El momento que me hicieron pasar a mí y a mi familia, a mis compañeros y a las familias de mis compañeros creo que no lo vamos a olvidar nunca. Ahora que los dirigentes salgan a aclarar todo lo que tengan que aclarar".

Al igual que lo hizo el Loco Díaz, Acosta cerró refiriéndose a Ignacio Golobisky, vicepresidente del club: "Si tiene palabra, que salga a hablar y a pedir perdón. Que diga no fue lo que hablamos, seguramente habló para cuidarse porque ellos están en una semana de elecciones y están más preocupados en eso que en lo que está pasando en el club".