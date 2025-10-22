Inicio Ovación Fútbol Atlético Tucumán
Fútbol

¡Fuego en Atlético Tucumán! Bebe Acosta se sumó a la interna y destrozó al vicepresidente

Tras las explosivas declaraciones del Loco Díaz, el histórico de Atlético Tucumán sumó su voz y apuntó directamente contra el mismo directivo por el escándalo

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Bebe Acosta apuntó contra el vicepresidente de Atlético Tucumán.

Bebe Acosta apuntó contra el vicepresidente de Atlético Tucumán.

"Sé cómo el dirigente este, Nacho, nos salió a matar. Que cuente todo lo que pasa, que diga la verdad y que después salga a matarnos a nosotros. No es por la plata, no nos hace falta plata. No es por eso", aseguró el Loco Díaz ante los micrófonos, tras el escándalo en la derrota de Atlético Tucumán.

Con el correr de las horas, la espuma no bajó y los futbolistas del Decano continúan alzando la voz. En esta ocasión fue el turno de Guillermo Acosta, uno de los históricos de la institución. El Bebe rompió el silencio durante la jornada de este miércoles y cargó contra el vicepresidente de la institución.

Loco Díaz Atlético Tucumán
El Loco D&iacute;az fue uno de los que habl&oacute; sobre el esc&aacute;ndalo tras la derrota de Atl&eacute;tico Tucum&aacute;n ante San Lorenzo.

El Loco Díaz fue uno de los que habló sobre el escándalo tras la derrota de Atlético Tucumán ante San Lorenzo.

Los dardos del Bebe Acosta contra el vice de Atlético Tucumán

El clima en Atlético Tucumán no es el mejor. A las imágenes del Loco Díaz invitando a pelear a un plateista se le sumaron el despido de Lucas Pusineri y, en las últimas horas, las feroces declaraciones de Guillermo Acosta.

El Bebe, que llegó al Decano en junio del 2013 (solamente emigró seis meses a inicios de 2019, cuando jugó para Lanús), no tuvo pelos en la lengua a la hora de dejar clara su postura y la de sus compañeros.

Luego del entrenamiento de este miércoles, manifestó: "No era la idea que salgan a hablar antes del partido, ni ahora ni nunca. Son cuestiones del plantel y de los dirigentes que tienen que quedar adentro del vestuario, se quisieron cubrir y la están embarrando mal".

"Esto no era por plata, no se trata de eso. La inquietud que teníamos es por el trato en el día a día y ellos salieron a hablar de plata cuando nunca se habló de eso", sumó el mediocampista de Atlético Tucumán".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gonzasfok/status/1981057599689597089&partner=&hide_thread=false

Sobre cómo quedó tras lo vivido en la derrota con San Lorenzo, reveló: "Me fui mal, lo sigo sufriendo, lo voy a seguir sufriendo. El momento que me hicieron pasar a mí y a mi familia, a mis compañeros y a las familias de mis compañeros creo que no lo vamos a olvidar nunca. Ahora que los dirigentes salgan a aclarar todo lo que tengan que aclarar".

Al igual que lo hizo el Loco Díaz, Acosta cerró refiriéndose a Ignacio Golobisky, vicepresidente del club: "Si tiene palabra, que salga a hablar y a pedir perdón. Que diga no fue lo que hablamos, seguramente habló para cuidarse porque ellos están en una semana de elecciones y están más preocupados en eso que en lo que está pasando en el club".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas