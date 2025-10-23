Alquileres en Buenos Aires: 3 opciones de departamentos a menos de 700 mil pesos

Los alquileres son cada vez más demandados a lo largo de todo el país, y es que ante la difícil situación de poder acceder a la casa propia, caen a esta alternativa de departamentos y viviendas. Los valores del mercado varían notablemente de acuerdo a la ubicación y comodidades.
La provincia de Buenos Aires no es solo la capital del país, sino que también es el punto donde más gente se conjuga. Aquellos que deciden instalarse en la provincia, o se mueven dentro de ella, lo hacen mediante alquileres, especialmente de departamentos, y la oferta del mercado es muy amplia y variada.
Qué busca la gente en los principales alquileres de departamentos en Buenos Aires
En la actualidad, los departamentos son los inmuebles que más se ofrecen en el mercado, y a su vez son los más buscados. Estos no solo varían de acuerdo a la ubicación del inmueble o al valor que tiene, sino también por presentar comodidades como las siguientes:
- Si tiene seguridad
- Si cuenta con cochera
- Si acepta mascotas
- Si tiene expensas
Las principales páginas destinadas a alquileres o compra de inmuebles, sea departamento o casa, tiene una serie de filtros que están pensados en las condiciones que ponen los propietarios a la hora de negociar. Inmoclick, Zonaprop, Argenprop o hasta Mercado Libre, son líderes a la hora de manejar las ofertas del mercado.
Si nos centramos de lleno a lo que son alquileres de departamentos, tenemos que saber que las opciones que se manejan en el mercado inmobiliario, puntualmente de la provincia de Buenos Aires, se divide en departamento, Loft, Condominio, Duplex, PH, Piso, Triplex. Cada uno presenta características y servicios muy diferentes, que se ve reflejada en los montos de cuota.
Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios del departamento en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Buenos Aires, son las siguientes:
- Si se aceptan mascotas
- Si tiene seguridad
- Si cuenta con cochera
- Si está amoblado
- Si tiene financiación
- Renovación
- Arreglos y cambios en el inmueble
- Si cuenta con jardín o espacios de esparcimiento
- Si se pagan expensas
Estas son opciones de departamentos en alquiler en las zonas más buscadas de Buenos Aires
Las principales búsquedas de departamentos en alquiler en Buenos Aires, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos en un inmueble con 2 ambientes, se destacan las siguientes opciones:
Departamento en Villa Crespo
Este en alquiler está en una de las zonas más tranquilas y con opciones gastronómicas de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 45m2, tiene solo 12 años de antigüedad, acepta mascota y se actualiza por IPC cada 3 meses.
El valor del alquiler del departamento es de $699.000.
Departamento en Caballito
Este departamento en alquiler está en una de las zonas más seguras de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 61m2, no cuenta con cochera y no permite tener mascotas dentro del inmueble.
El valor del alquiler del departamento es de $700.000.
Departamento en San Telmo
Este departamento en alquiler está en una de las zonas más populares e históricas de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 45m2, viene amoblada y cuenta con expensas, con un valor de 70 mil pesos.
El valor del alquiler del departamento es de $650.000.
Las consultas por los departamentos en Capital Federal de Buenos Aires, cada vez es mayor.