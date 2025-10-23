Inicio Sociedad Alquiler
Inmuebles

Alquileres en Buenos Aires: 3 opciones de departamentos a menos de 700 mil pesos

A la hora de pensar en alquileres, las personas buscan un mix de cosas consideradas importantes: comodidades del inmueble, ubicación y valor del lugar

Facundo Mezzabotta
Por Facundo Mezzabotta [email protected]
Alquileres en Buenos Aires: 3 opciones de departamentos a menos de 700 mil pesos

Alquileres en Buenos Aires: 3 opciones de departamentos a menos de 700 mil pesos

Los alquileres son cada vez más demandados a lo largo de todo el país, y es que ante la difícil situación de poder acceder a la casa propia, caen a esta alternativa de departamentos y viviendas. Los valores del mercado varían notablemente de acuerdo a la ubicación y comodidades.

La provincia de Buenos Aires no es solo la capital del país, sino que también es el punto donde más gente se conjuga. Aquellos que deciden instalarse en la provincia, o se mueven dentro de ella, lo hacen mediante alquileres, especialmente de departamentos, y la oferta del mercado es muy amplia y variada.

alquileres en buenos aires 2
Los alquileres de departamentos son cada vez m&aacute;s solicitados en Buenos Aires.

Los alquileres de departamentos son cada vez más solicitados en Buenos Aires.

Qué busca la gente en los principales alquileres de departamentos en Buenos Aires

En la actualidad, los departamentos son los inmuebles que más se ofrecen en el mercado, y a su vez son los más buscados. Estos no solo varían de acuerdo a la ubicación del inmueble o al valor que tiene, sino también por presentar comodidades como las siguientes:

  • Si tiene seguridad
  • Si cuenta con cochera
  • Si acepta mascotas
  • Si tiene expensas

Las principales páginas destinadas a alquileres o compra de inmuebles, sea departamento o casa, tiene una serie de filtros que están pensados en las condiciones que ponen los propietarios a la hora de negociar. Inmoclick, Zonaprop, Argenprop o hasta Mercado Libre, son líderes a la hora de manejar las ofertas del mercado.

Si nos centramos de lleno a lo que son alquileres de departamentos, tenemos que saber que las opciones que se manejan en el mercado inmobiliario, puntualmente de la provincia de Buenos Aires, se divide en departamento, Loft, Condominio, Duplex, PH, Piso, Triplex. Cada uno presenta características y servicios muy diferentes, que se ve reflejada en los montos de cuota.

Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios del departamento en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Buenos Aires, son las siguientes:

depto Parque Patricios 1
Los 2 ambientes, son una de las b&uacute;squedas que m&aacute;s se replican entre los departamentos de Buenos Aires.

Los 2 ambientes, son una de las búsquedas que más se replican entre los departamentos de Buenos Aires.

  • Si se aceptan mascotas
  • Si tiene seguridad
  • Si cuenta con cochera
  • Si está amoblado
  • Si tiene financiación
  • Renovación
  • Arreglos y cambios en el inmueble
  • Si cuenta con jardín o espacios de esparcimiento
  • Si se pagan expensas

Estas son opciones de departamentos en alquiler en las zonas más buscadas de Buenos Aires

Las principales búsquedas de departamentos en alquiler en Buenos Aires, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos en un inmueble con 2 ambientes, se destacan las siguientes opciones:

Departamento en Villa Crespo

Este en alquiler está en una de las zonas más tranquilas y con opciones gastronómicas de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 45m2, tiene solo 12 años de antigüedad, acepta mascota y se actualiza por IPC cada 3 meses.

El valor del alquiler del departamento es de $699.000.

departamento villa crespo
Este es uno de los departamentos m&aacute;s destacados en zona de Villa Crespo, Buenos Aires.

Este es uno de los departamentos más destacados en zona de Villa Crespo, Buenos Aires.

Departamento en Caballito

Este departamento en alquiler está en una de las zonas más seguras de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 61m2, no cuenta con cochera y no permite tener mascotas dentro del inmueble.

El valor del alquiler del departamento es de $700.000.

departamento caballito
Este es uno de los departamentos m&aacute;s destacados en zona de Caballito, Buenos Aires.

Este es uno de los departamentos más destacados en zona de Caballito, Buenos Aires.

Departamento en San Telmo

Este departamento en alquiler está en una de las zonas más populares e históricas de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 45m2, viene amoblada y cuenta con expensas, con un valor de 70 mil pesos.

El valor del alquiler del departamento es de $650.000.

departamento san telmo
Este es uno de los departamentos m&aacute;s destacados en zona de San Telmo, Buenos Aires.

Este es uno de los departamentos más destacados en zona de San Telmo, Buenos Aires.

Las consultas por los departamentos en Capital Federal de Buenos Aires, cada vez es mayor.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar