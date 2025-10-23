Alquileres en Buenos Aires: 3 opciones de departamentos a menos de 700 mil pesos

Si tiene seguridad

Las principales páginas destinadas a alquileres o compra de inmuebles, sea departamento o casa, tiene una serie de filtros que están pensados en las condiciones que ponen los propietarios a la hora de negociar. Inmoclick, Zonaprop, Argenprop o hasta Mercado Libre, son líderes a la hora de manejar las ofertas del mercado.

Si nos centramos de lleno a lo que son alquileres de departamentos, tenemos que saber que las opciones que se manejan en el mercado inmobiliario, puntualmente de la provincia de Buenos Aires, se divide en departamento, Loft, Condominio, Duplex, PH, Piso, Triplex. Cada uno presenta características y servicios muy diferentes, que se ve reflejada en los montos de cuota.

Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios del departamento en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Buenos Aires, son las siguientes:

depto Parque Patricios 1 Los 2 ambientes, son una de las búsquedas que más se replican entre los departamentos de Buenos Aires.

Si está amoblado

Si tiene financiación

Renovación

Arreglos y cambios en el inmueble

Si cuenta con jardín o espacios de esparcimiento

Si se pagan expensas

Estas son opciones de departamentos en alquiler en las zonas más buscadas de Buenos Aires

Las principales búsquedas de departamentos en alquiler en Buenos Aires, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos en un inmueble con 2 ambientes, se destacan las siguientes opciones:

Departamento en Villa Crespo

Este en alquiler está en una de las zonas más tranquilas y con opciones gastronómicas de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 45m2, tiene solo 12 años de antigüedad, acepta mascota y se actualiza por IPC cada 3 meses.

El valor del alquiler del departamento es de $699.000.

departamento villa crespo Este es uno de los departamentos más destacados en zona de Villa Crespo, Buenos Aires.

Departamento en Caballito

Este departamento en alquiler está en una de las zonas más seguras de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 61m2, no cuenta con cochera y no permite tener mascotas dentro del inmueble.

El valor del alquiler del departamento es de $700.000.

departamento caballito Este es uno de los departamentos más destacados en zona de Caballito, Buenos Aires.

Departamento en San Telmo

Este departamento en alquiler está en una de las zonas más populares e históricas de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 45m2, viene amoblada y cuenta con expensas, con un valor de 70 mil pesos.

El valor del alquiler del departamento es de $650.000.

departamento san telmo Este es uno de los departamentos más destacados en zona de San Telmo, Buenos Aires.

Las consultas por los departamentos en Capital Federal de Buenos Aires, cada vez es mayor.