Independiente Rivadavia vs River por la Copa Argentina: cuánto valen y cómo comprar las entradas

Venta de entradas para Independiente Rivadavia vs. River por la Copa Argentina
Venta de entradas físicas para la parcialidad de Independiente Rivadavia:
Martes 21 y miércoles 22 de octubre, de 11 a 18 hs, en la boletería sur del estadio Malvinas Argentinas.
Venta web para la parcialidad de River (solo para socios)
Viernes 17 de octubre, desde las 14 hs, los socios deberán ingresar a RiverID y obtener un código; luego, deberán utilizarlo para comprar la entrada a través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)
Venta web para la parcialidad de River
Sábado 18 de octubre, desde las 14 hs, a través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)
Canje de entradas físicas para la parcialidad de River:
Miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías norte del estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba Capital).
EL VIERNES 24 HABRÁ CANJE, CON HORARIOS Y LUGAR A DEFINIR POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD.
Venta de entradas físicas para la parcialidad de River:
Miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías sur del estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba Capital).
Precios
- Menores Popular (hasta 11 años): $40.000.
- Popular: $50.000.
- Platea Gasparini (River): $70.000.
- Platea Ardiles (Independiente Rivadavia y River): $85.000.
NO SE VENDERÁN ENTRADAS EL DÍA DEL PARTIDO EN EL KEMPES.