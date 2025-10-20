Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia vs River por la Copa Argentina: cuánto valen y cómo comprar las entradas

Independiente Rivadavia y River se verán las caras en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en una de las semifinales de la Copa Argentina

Carolina Quiroga
Independiente Rivadavia y River se enfrentarán por semifinales de Copa Argentina en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. 

Independiente Rivadavia se prepara para un partido de magnitud el próximo viernes, ante River, por las semifinales de Copa Argentina. En el Mario Alberto Kempes de Córdoba, tierra prometida para la mística leprosa, el equipo de Alfredo Berti buscará meterse en la instancia definitoria por primera vez en su historia.

Para la gran cita, desde la dirigencia de Independiente Rivadavia motivaron el traslado de los hinchas leprosos para formar parte de la historia en el Kempes con una iniciativa que brinda un servicio de traslado, entrada y almuerzo para aquellos que deseen viajar a Córdoba el próximo 24 de octubre. El paquete puede adquirirse por la plataforma de AccesFan y están disponibles los últimos cupos.

Esta será la primera vez que la Lepra cambie de sede la edición corriente de Copa Argentina. Antes, jugó en San Luis y en Rosario, dos partidos en cada sitio (Estudiantes de Caseros y Central Córdoba de Rosario en la vecina provincia, y Platense y Tigre en la casa de Newell's). En caso de imponerse, Independiente Rivadavia se medirá en la final con el ganador del duelo entre Argentinos Juniors y Belgrano.

Venta de entradas para Independiente Rivadavia vs. River por la Copa Argentina

Venta de entradas físicas para la parcialidad de Independiente Rivadavia:

Martes 21 y miércoles 22 de octubre, de 11 a 18 hs, en la boletería sur del estadio Malvinas Argentinas.

Venta web para la parcialidad de River (solo para socios)

Viernes 17 de octubre, desde las 14 hs, los socios deberán ingresar a RiverID y obtener un código; luego, deberán utilizarlo para comprar la entrada a través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)

Venta web para la parcialidad de River

Sábado 18 de octubre, desde las 14 hs, a través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)

Canje de entradas físicas para la parcialidad de River:

Miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías norte del estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba Capital).

EL VIERNES 24 HABRÁ CANJE, CON HORARIOS Y LUGAR A DEFINIR POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD.

Venta de entradas físicas para la parcialidad de River:

Miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías sur del estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba Capital).

Precios

  • Menores Popular (hasta 11 años): $40.000.
  • Popular: $50.000.
  • Platea Gasparini (River): $70.000.
  • Platea Ardiles (Independiente Rivadavia y River): $85.000.

NO SE VENDERÁN ENTRADAS EL DÍA DEL PARTIDO EN EL KEMPES.

