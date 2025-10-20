Santiago Lorenzo, Sanchi y Gastón Alto lograron un histórico título para el tenis de mesa argentina

Ahí apareció toda la jerarquía de Santiago Lorenzo, que tuvo un demoledor rendimiento para vencer con un lapidario 3-0 a Naresh y darle el título a la Selección argentina, el primero de la historia en esa modalidad y cerrar un torneo brillante con tres podios.

El punto histórico de Santiago Lorenzo

Santiago Lorenzo y el doble podioe

Para Santiago Lorenzo la cita panamericana de Estados Unidos ha sido más que fructífera. Es que el sanrafaelino había logrado la medalla de bronce en doble masculino junto a Horacio Cifuentes y luego agregó el título por equipos. Además, Cifuentes también fue tercero en individual masculino. Top.

Santiago Lorenzo: "Este Panamericano fue diferente"

Luego de la victoria histórica, Santiago Lorenzo mostró su alegría ante los micrófonos oficiales: "Creo que este año fue distinto. Perdimos el año pasado y nos quedamos con bronca en El Salvador. Creo que pudimos ganar los cinco partidos. Es la primera vez para el tenis de mesa argentino, asique estamos todos muy contentos. Gracias a todo el apoyo del público argentino".