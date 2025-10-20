Inicio Ovación Polideportivo Santiago Lorenzo
Oro Panamericano

Santiago Lorenzo, Sanchi y Gastón Alto lograron un histórico título para el tenis de mesa argentina

Con un punto agónico, Santiago Lorenzo le dio a la Selección argentina el primer título Panamericano de la historia al tenis de mesa.

Amadeo Inzirillo
Santiago Lorenzo y un título histórico para el tenis de mesa.

El tenis de mesa de nuestro país vive un presente perfecto. En Estados Unidos, la Selección argentina se coronó campeón del Panamericano en la modalidad por equipos. El equipo tuvo entre sus filas a tres mendocinos que fueron parte de la gesta: Santiago Lorenzo y Francisco Sanchi como jugadores más Gastón Alto en la dirección técnica.

La historia arrancó torcida porque Santiago Lorenzo estrenó la gran final con derrota ante Kanak (24° del mundo), lo tuvo con cuatro match points pero no pudo sentenciarlo y terminó cayendo en un ajustado encuentro 2-3.

Horacio Cifuentes venció 3 a 1 a Sid Naresh y confirmó la paridad, mientras que Francisco Sanchi fue el encargado de revertir la historia en un choque muy parejo contra Jishan Liang, en el cual se impuso 3 a 2. Sin embargo, Jha derrotó a Cifuentes y estableció el 2-2, por lo que la serie tuvo que definirse en el quinto juego.

Ahí apareció toda la jerarquía de Santiago Lorenzo, que tuvo un demoledor rendimiento para vencer con un lapidario 3-0 a Naresh y darle el título a la Selección argentina, el primero de la historia en esa modalidad y cerrar un torneo brillante con tres podios.

El punto histórico de Santiago Lorenzo

Santiago Lorenzo y el doble podioe

Para Santiago Lorenzo la cita panamericana de Estados Unidos ha sido más que fructífera. Es que el sanrafaelino había logrado la medalla de bronce en doble masculino junto a Horacio Cifuentes y luego agregó el título por equipos. Además, Cifuentes también fue tercero en individual masculino. Top.

Santiago Lorenzo: "Este Panamericano fue diferente"

Luego de la victoria histórica, Santiago Lorenzo mostró su alegría ante los micrófonos oficiales: "Creo que este año fue distinto. Perdimos el año pasado y nos quedamos con bronca en El Salvador. Creo que pudimos ganar los cinco partidos. Es la primera vez para el tenis de mesa argentino, asique estamos todos muy contentos. Gracias a todo el apoyo del público argentino".

