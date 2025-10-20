Inicio Ovación Polideportivo Golf
El Mendoza Golf Tour pasó por La Vacherie y el Club de Campo y clasificó a los mejores para la gran final

El Mendoza Golf Tour tuvo su segunda y tercera etapa en La Vacherie y el Club de Campo, clasificando a los mejores de cada torneo a la gran final.

Por UNO
El Mendoza Golf Tour tuvo su segunda y tercera etapa en La Vacherie Country Golf y el Club de Campo Mendoza, respectivamente, clasificando a los mejores de cada torneo a la gran final.

La segunda etapa del circuito que organiza GB Golf y llevará al ganador al Arnold Palmer Invitational, en Estados Unidos, se jugó en La Vacherie con 164 jugadores y el mejor score gross del torneo estuvo a cargo de Andrés Benenati con 70 golpes.

mendoza golf tour 5
En cuanto a la primera categoría de 0 a 9 de handicap, el ganador fue Luca Moretti con 69 golpes, y otro gran score fue el que anotó Baltazar Sayavedra, ganador de la categoría de 10 a 20 con 67 golpes netos, mismo score que Javier Marciali ganador en tercera categoría.

En cuanto a las damas, Mónica Guntsche registró el score más bajo del certamen con 66 golpes netos.

mendoza golf tour 3

Clasificados a la final del Mendoza Golf Tour en La Vacherie

  • Categoría 0-9: Luca Moretti, Álvaro Sáez, Jerónimo Majorel, Sebastián Sala, Andrés Benenati, Federico Day y Maximiliano Serrano.
  • Categoría 10-20: Baltazar Sayavedra, Pablo Guiñazú, Federico Bárzola, Juan Barbeito, Carlos Villarwal, Julio Camsen, Sergio Rinaldo.
  • Categoría 21-Max: Javier Marciali, Juan Giugno, Rubén Rinaldoni, Ricardo Koller, Juan Ruiz Díaz, Maximiliano Puebla, Hugo Esquivel.
  • Damas: Mónica Guntsche, María Schiavone, Josefina Pimenides, Viviana Mayne, Patricia Álvarez Blanch y Guillermina Perera.

Gramblika y González Villanueva, los mejores en el Club de Campo Mendoza

La tercera fecha del Mendoza Golf Tour se jugó en el Club de Campo Mendoza sumando 20 nuevos clasificados a la Gran Final a jugarse el 30 de noviembre en La Vacherie.

mendoza golf tour 4

Esteban Gramblika anotó el mejor score gross del torneo con 71 golpes y Esteban Irigo fue el otro destacado del torneo con una tarjeta de 63 golpes netos. En cuanto a las damas, la mejor fue Jimena González Villanueva con 68 golpes netos.

Resultados de la tercera etapa y clasificados a la final del Mendoza Golf Tour

  • Mejor Score Gross: Esteban Gramblika 71
  • Categoría 0-9: Alvaro Luna 69, Esteban Gramblika 69, Máximo Guinazú 69, Ignacio Barrancos 70 y Maximiliano Serrano 71.
  • Categoría 10-20: Ignacio Fares 66, Carlos Irigo 67, Francisco Fraguas 68, Luis Olocco 69 y Martín Luque 69.
  • Categoria 21-Max: Esteban Irigo 63, Julio Ficcardi 66, Manuel Del Campo 67, Germán Segura 69 y Alberto Ortiz Maldonado 70.
  • Damas: Jimena González Villanueva 68, María Teresa Day 68, Valentina Macarrón 69, María Cecilia Varas 70 y Laura Guisasola 72.

Lo que viene en el Mendoza Golf Tour

  • 25/10 Club Amancay (San Juan)
  • 15/11 La Vacherie Country Golf
  • 22/11 El Nevado (San Rafael)
  • 30/11 La Vacherie Country Golf (Final)

