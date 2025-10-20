El Mendoza Golf Tour pasó por La Vacherie y el Club de Campo y clasificó a los mejores para la gran final

La segunda etapa del circuito que organiza GB Golf y llevará al ganador al Arnold Palmer Invitational, en Estados Unidos, se jugó en La Vacherie con 164 jugadores y el mejor score gross del torneo estuvo a cargo de Andrés Benenati con 70 golpes.

mendoza golf tour 5 El Mendoza Golf Tour pasó por La Vacherie y el Club de Campo.

En cuanto a la primera categoría de 0 a 9 de handicap, el ganador fue Luca Moretti con 69 golpes, y otro gran score fue el que anotó Baltazar Sayavedra, ganador de la categoría de 10 a 20 con 67 golpes netos, mismo score que Javier Marciali ganador en tercera categoría.