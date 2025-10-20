El Mendoza Golf Tour pasó por La Vacherie y el Club de Campo y clasificó a los mejores para la gran final

El Mendoza Golf Tour tuvo su segunda y tercera etapa en La Vacherie Country Golf y el Club de Campo Mendoza, respectivamente, clasificando a los mejores de cada torneo a la gran final.
La segunda etapa del circuito que organiza GB Golf y llevará al ganador al Arnold Palmer Invitational, en Estados Unidos, se jugó en La Vacherie con 164 jugadores y el mejor score gross del torneo estuvo a cargo de Andrés Benenati con 70 golpes.
En cuanto a la primera categoría de 0 a 9 de handicap, el ganador fue Luca Moretti con 69 golpes, y otro gran score fue el que anotó Baltazar Sayavedra, ganador de la categoría de 10 a 20 con 67 golpes netos, mismo score que Javier Marciali ganador en tercera categoría.
En cuanto a las damas, Mónica Guntsche registró el score más bajo del certamen con 66 golpes netos.
La tercera fecha del Mendoza Golf Tour se jugó en el Club de Campo Mendoza sumando 20 nuevos clasificados a la Gran Final a jugarse el 30 de noviembre en La Vacherie.
Esteban Gramblika anotó el mejor score gross del torneo con 71 golpes y Esteban Irigo fue el otro destacado del torneo con una tarjeta de 63 golpes netos. En cuanto a las damas, la mejor fue Jimena González Villanueva con 68 golpes netos.