"Defendieron la celeste y blanca con el corazón": el mensaje de Lionel Messi a los pibes de la Selección argentina tras la derrota en la final

Lionel Messi les dejó unas palabras de aliento a los jóvenes de la Selección argentina que cayeron en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos

Por Carolina Quiroga
Lionel Messi les envió un mensaje de aliento a los juveniles de la Selección argentina tras caer en la final del Mundial Sub 20. 

La Selección argentina no pudo imponerse ante un infranqueable Marruecos y cayó este domingo por 2 a 0 en la final del Mundial Sub 20 disputado en Chile. El elenco de Diego Placente cerró un certamen sumamente destacado y el capitán de la Mayor, Lionel Messi, envió su mensaje de aliento a los jóvenes futbolistas de la Albiceleste, quienes se mostraron muy apenados tras la derrota en Santiago.

Lionel Messi fue siguiendo todo el campeonato y siempre trató de mostrarse cerca de los juveniles con algun posteo o mensaje en sus redes sociales. Lo hizo luego de la victoria ante Colombia por semifinales, mostrando su alegría de volver a ver a la Selección argentina en la final de un Mundial Sub 20, y también escribió su mensaje en esta ocasión para darle ánimo a los pibes luego de caer en la final ante Marruecos.

El mensaje de Lionel Messi para los jóvenes finalistas de la Selección argentina en el Mundial Sub 20

Con una imagen de fondo de la camiseta de la Selección argentina, donde pueden verse las tres estrellas sobre el escudo de AFA, Lionel Messi escribió unas palabras en su red social Instagram con destino a los juveniles que cayeron en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos.

"¡¡Cabeza en alto, muchachos!! Hicieron un torneo impresionante", comenzó diciendo el capitán de la Mayor en un posteo en sus historias de Instagram. "Y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón", sentenció el 10.

El mensaje de Lionel Messi en sus historias de Instagram apoyando a los jóvenes de la Selección argentina luego de perder en la final del Mundial Sub 20.

La historia de Lionel Messi en finales de esta índole le dan aún más valor a sus palabras, teniendo en cuenta todas aquellas instancias definitorias fallidas en las que el rosarino se fue sin trofeo a casa. Varias tuvo que pasar para luego consagrarse con la más copa más importante: la de campeón del mundo. Su cercanía, aliento y contención a la Sub 20 es un gesto más de grandeza del capitán entendiendo lo que es atravesar esa tristeza y procurando enviar un mensaje que tiene que ver con bancar los procesos y nunca rendirse.

Diego Placente, orgulloso de los jóvenes de la Selección argentina

En conferencia de prensa, el entrenador de la Selección argentina juvenil destacó a sus dirigidos por el sobresaliente Mundial que jugaron en Chile durante el último mes. "Los chicos hicieron un torneo increíble. No siempre se puede ganar y hay que aceptar la derrota. Estoy orgulloso de ellos y la actitud que tuvieron", aseguró el DT. "Hay que apoyarlos, están tristes. Todo lo que les diga, no lo escuchan. Estoy contento, sabemos lo que hicieron, lo que fue el torneo para ellos. Quiero felicitarlos. Se gana y se pierde".

En un análisis más detallado del partido, Placente admitió algunas dificultades que tuvo la Selección argentina sobre todo al inicio del encuentro ante Marruecos: "Se nos complicó al principio, por ahí los nervios de la final, y un error nos costó el gol. Ellos son un equipo que en ventaja se ponen bien atrás, por ahí sin la posesión, pero son ágiles para salir y contragolpear". Sin embargo, el entrenador albiceleste agregó: "Todos queremos ser campeones, pero llegamos hasta el último día. En la Mayor también viene pasando y es positivo. Este torneo es un crecimiento para ellos y seguramente saldrán mejores y tendrán buenos valores para formar parte de la Selección Mayor".

