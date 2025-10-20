La ANMAT dio de baja dos marcas de aceite de oliva, una producida en Mendoza

En un caso similar, la ANMAT prohibió el aceite de oliva “Olivos Andinos”, producido en La Rioja.

La ANMAT también dispuso que retire un medicamento, la Disposición 7695/2025 se refiere a un lote del inyectable Clindamicina Klonal, indicado como antibiótico para el tratamiento de infecciones graves.

anmat.jpg Otros dos marcas de aceite de oliva fueron dadas de baja por la ANMAT.

La disposición de la ANMAT

En uno de sus artículos de la disposición 7717/2025 de la ANMAT estableció: “Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en plataformas de venta en línea del producto rotulado como: “Aceite de oliva virgen extra de primera presión en frío marca Olea Nativa - olive oil, Origen de Mendoza, RNE 13451702 - RNPA 13050452” en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por los argumentos vertidos en el Considerando de la presente.