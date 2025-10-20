Oportunidad de trabajo: se busca personal de limpieza eventual para hotel 5 estrellas

En Mendoza, son muchos los sitios y plataformas en los que puedes registrarte para conseguir un trabajo y cambiar tu situación. En este contexto, es el sitio Computrabajo el que hace visible una interesante vacante para un hotel 5 estrellas ubicado en el departamento Guaymallén.
En concreto, lo que busca la eficiencia empresaria es un equipo eventual de personal de limpieza para llevar a cabo las tareas de mantenimiento del lugar mencionado anteriormente. ¿Cómo aplicar a la vacante?
Se busca personal de limpieza para hotel 5 estrellas en Mendoza
"Estamos seleccionando Personal de Limpieza Eventual para hotel 5 estrellas ubicado en Guaymallén, Mendoza", reza el primer párrafo de esta oferta de trabajo. Las principales tareas son las que se enumeran a continuación:
- Realizar la limpieza y mantenimiento de habitaciones, áreas comunes y salones.
- Garantizar el orden, la higiene y la correcta presentación de los espacios.
- Cumplir con los estándares de calidad y protocolos del establecimiento.
Como en toda oferta de trabajo, deberás cumplir con una serie de requisitos para aplicar a esta vacante, y lo cierto es que en este caso son varios:
- Secundario completo.
- Experiencia comprobable en tareas de limpieza (preferentemente en hoteles, sanatorios o grandes superficies).
- Disponibilidad horaria para cubrir turnos rotativos (mañana, tarde o fines de semana).
- Responsabilidad, compromiso y capacidad para trabajar en equipo.
- Competencias valoradas
- Orientación a la calidad y prolijidad
- Adaptabilidad y rapidez para responder a diferentes necesidades.
- Actitud de servicio.
Ya lo sabes, si cumples con cada uno de los puntos y estás buscando trabajo en Mendoza, esta oferta es para ti. Todo lo que tienes que hacer es tener una cuenta en el sitio Computrabajo para registrarte.
Cómo encarar una entrevista de trabajo
Para encarar una entrevista de trabajo de manera positiva, prepárate investigando la empresa, ensaya tus respuestas a preguntas comunes y conoce tus puntos fuertes y débiles. Durante la entrevista, cuida tu comunicación verbal y no verbal: habla claro, escucha activamente y mantén una postura segura.
Con estos consejos, y cumpliendo con los requisitos, seguramente generarás mínimamente interés en la empresa. En contrapartida con lo planteado debes, por ejemplo, evitar hablar mal de empleados o empleos anteriores.