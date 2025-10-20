Oportunidad de trabajo: se busca personal de limpieza eventual para hotel 5 estrellas

Realizar la limpieza y mantenimiento de habitaciones, áreas comunes y salones.

Garantizar el orden, la higiene y la correcta presentación de los espacios.

Cumplir con los estándares de calidad y protocolos del establecimiento.

Como en toda oferta de trabajo, deberás cumplir con una serie de requisitos para aplicar a esta vacante, y lo cierto es que en este caso son varios:

Secundario completo.

Experiencia comprobable en tareas de limpieza (preferentemente en hoteles, sanatorios o grandes superficies).

Disponibilidad horaria para cubrir turnos rotativos (mañana, tarde o fines de semana).

Responsabilidad, compromiso y capacidad para trabajar en equipo.

Competencias valoradas

Orientación a la calidad y prolijidad

Adaptabilidad y rapidez para responder a diferentes necesidades.

Actitud de servicio.

trabajo, empleo.jpg La oferta de trabajo en cuestión puede verse en la web del sitio Computrabajo.

Ya lo sabes, si cumples con cada uno de los puntos y estás buscando trabajo en Mendoza, esta oferta es para ti. Todo lo que tienes que hacer es tener una cuenta en el sitio Computrabajo para registrarte.

Cómo encarar una entrevista de trabajo

Para encarar una entrevista de trabajo de manera positiva, prepárate investigando la empresa, ensaya tus respuestas a preguntas comunes y conoce tus puntos fuertes y débiles. Durante la entrevista, cuida tu comunicación verbal y no verbal: habla claro, escucha activamente y mantén una postura segura.

Con estos consejos, y cumpliendo con los requisitos, seguramente generarás mínimamente interés en la empresa. En contrapartida con lo planteado debes, por ejemplo, evitar hablar mal de empleados o empleos anteriores.