Las "Gotas mágicas" anti presbicia ya se venden en Argentina: ¿Cuánto cuestan?

El oftalmólogo David V. Diamint (MN 123.465 - MP 453.069), subjefe del Servicio de Oftalmología en la sede San Justo del Hospital Italiano de Buenos Aires, explica que "la presbicia no es una enfermedad, sino una condición visual completamente normal y natural que afecta a todas las personas a partir de los 40 o 45 años".

Su manifestación más común —relata— es la dificultad para enfocar objetos cercanos, lo que lleva a la clásica escena de "alejar el celular o el libro para poder leer mejor".

"Es un problema de enfoque, no de agudeza visual", precisa Diamint. "El cristalino, que actúa como el zoom del ojo, pierde elasticidad con el paso de los años y el músculo que lo mueve también se debilita. Esa combinación hace que al ojo le cueste más enfocar de cerca".

Aunque no existen estadísticas locales exactas, el médico estima que afecta al 100% de la población mayor de 50 años. "Si consideramos que hay más de 12 millones de argentinos mayores de 45 años, podemos afirmar que es una condición que afecta a una porción enorme y creciente de la sociedad", sostiene. "Es, sin duda, el problema visual más común en la población adulta", remata.

Hasta ahora, las opciones disponibles para compensarla eran básicamente ópticas —anteojos o lentes de contacto— o quirúrgicas, como el LASIK o los implantes de lentes intraoculares multifocales. La llegada de Nearlea abre una tercera vía: la farmacológica.

"Este colirio no cura la presbicia, pero sí permite mejorar la visión cercana durante unas horas sin necesidad de anteojos ni cirugía", resume Diamint. "Ofrece una nueva herramienta para el manejo de la presbicia, especialmente en pacientes jóvenes que todavía no quieren operarse".

"Gotas mágicas" anti presbicia: cuánto cuestan

El medicamento se comercializa bajo receta y su presentación de 2,5 ml —equivalente a unas 50 gotas— alcanza para unos 25 días de tratamiento, si se aplica una gota en cada ojo por día.

Su precio ronda los $29.000, y algunos pacientes optan por usarlo solo en un ojo o en ocasiones puntuales. "Puede emplearse todos los días o solo cuando el paciente lo necesite. Esa flexibilidad es una de sus ventajas", comenta Diamint.

gotas Anti presbicia. Las "gotas mágicas" inauguran una nueva categoría terapéutica al ofrecer una alternativa farmacológica.

La pilocarpina, principio activo del colirio, es un fármaco ampliamente conocido en oftalmología, usado desde hace más de 50 años para tratar el glaucoma. Pero en su nueva concentración, al 1,25%, su acción es diferente.

"Su mecanismo de acción es óptico", detalla el especialista. "La gota produce una leve contracción de la pupila, llamada miosis, y eso genera un fenómeno óptico conocido como efecto estenopeico o pinhole", explica Diamint. "Cuando la pupila se hace más pequeña, el ojo gana profundidad de foco. Es lo mismo que ocurre cuando entrecerramos los ojos para ver algo con más nitidez".

El resultado es un "foco automático" temporal que se activa a los 15 o 20 minutos de aplicada la gota y que dura entre 3 y 4 horas, aunque en algunos pacientes puede extenderse hasta 8. "La pilocarpina no devuelve la elasticidad perdida del cristalino, pero sí mejora la calidad de visión cercana mientras dura su efecto", aclara Diamint.

Además, el especialista subraya un punto clave: puede disminuir la visión nocturna, ya que al reducir el tamaño de la pupila entra menos luz al ojo. "Por eso no se recomienda para personas que manejan de noche o necesitan una visión muy precisa en la oscuridad", enfatiza.

Entre los efectos secundarios leves, pueden aparecer ardor ocular transitorio, enrojecimiento o un leve dolor de cabeza, producto del esfuerzo del músculo ciliar. También existen reportes aislados de desprendimiento de retina y alteraciones pupilares con el uso prolongado, por lo que el control médico es indispensable.

Además, en opacidades o cataratas en estado avanzado, puede reducir el tamaño de la pupila, la luz solo pasa por el centro del cristalino. Si hay opacidades (cataratas) en la periferia, esto puede empeorar significativamente la visión.

Es necesario aclarar, que cualquier persona que pretenda adquirir estas gotas, previamente, deben consultar al especialista correspondiente.

