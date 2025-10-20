Subir escaleras es una actividad cotidiana que se realiza sin mayor reflexión. Sin embargo, existe un país en el mundo donde ciertas escaleras no constituyen únicamente un medio de desplazamiento, sino una construcción monumental que representa un desafío significativo para el cuerpo y la mente.
En esta construcción, cada peldaño pone a prueba la resistencia física, la paciencia y la capacidad pulmonar de quienes las transitan. La vista desde la base resulta imponente, pues parecen interminables y presagian un esfuerzo considerable. Te contamos sobre en que país se encuentra.
El país con la escalera más grande y larga del mundo: tiene más de 11.000 escalones
La escalera más larga del mundo se encuentra en Suiza, un país caracterizado por combinar paisajes naturales impresionantes con una infraestructura única. Situada en el monte Niesen, en la región de Oberland bernés, cerca del lago Thun, esta construcción fue diseñada originalmente para el mantenimiento del funicular Niesenbahn, pero ha trascendido su propósito inicial para convertirse en un desafío que atrae tanto a deportistas como a turistas.
Esta construcción monumental consta de 11.674 escalones y, aunque generalmente permanece cerrada al público, una vez al año se celebra el Niesen Treppenlauf, una carrera que permite a los participantes experimentar una hazaña que pocos en el mundo tienen la oportunidad de vivir. La escalera refleja a la perfección la fusión entre la naturaleza y la ingeniería, convirtiéndose en un ícono de Suiza y en un símbolo del esfuerzo humano frente a un reto físico excepcional.
Como es la escalera más larga y grande del mundo
- Longitud y altura: esta construcción asciende 1.669 metros y cuenta con 11.674 escalones, recorriendo aproximadamente 3,4 kilómetros, lo que la convierte en un referente único en el mundo.
- Evento anual: solo durante el Niesen Treppenlauf los participantes pueden recorrer la construcción por completo, consolidándola como un reto excepcional dentro del país y reconocido en el mundo.
- Vistas panorámicas: cada tramo de la construcción ofrece vistas espectaculares de los Alpes y del lago Thun, destacando la belleza natural de Suiza frente a visitantes de todo el mundo.
- Reto físico: subir esta construcción implica resistencia extrema, equilibrio y control de la respiración, siendo un desafío físico reconocido internacionalmente dentro del país y admirado en el mundo.
- Uso original: aunque fue diseñada como parte del mantenimiento del funicular Niesenbahn, la construcción se ha convertido en un ícono del país, un atractivo turístico destacado en el mundo y un ejemplo de ingeniería sobresaliente.