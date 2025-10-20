En esta construcción, cada peldaño pone a prueba la resistencia física, la paciencia y la capacidad pulmonar de quienes las transitan. La vista desde la base resulta imponente, pues parecen interminables y presagian un esfuerzo considerable. Te contamos sobre en que país se encuentra.

El país con la escalera más grande y larga del mundo: tiene más de 11.000 escalones

La escalera más larga del mundo se encuentra en Suiza, un país caracterizado por combinar paisajes naturales impresionantes con una infraestructura única. Situada en el monte Niesen, en la región de Oberland bernés, cerca del lago Thun, esta construcción fue diseñada originalmente para el mantenimiento del funicular Niesenbahn, pero ha trascendido su propósito inicial para convertirse en un desafío que atrae tanto a deportistas como a turistas.