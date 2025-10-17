El país que comenzó con la construcción del mayor centro de Inteligencia Artificial: no es Estados Unidos

El centro de datos contará con una capacidad inicial de 1 gigavatio, lo que lo posiciona como uno de los más potentes de la región. Además, se desarrollará una nueva puerta de enlace submarina internacional para conectar con las redes de cables de Google, mejorando así la conectividad global. La construcción incluirá centros de datos de última generación, energía renovable, fibra óptica y una red de telecomunicaciones ampliada.

Google inversión en India

¿Por qué esta construcción es significativa para el país?

Esta construcción representa un paso significativo en la estrategia de expansión de Google en Asia, consolidando a India como un centro clave en la carrera global por la inteligencia artificial. La inversión también refleja el compromiso de Google con el desarrollo digital de India y su colaboración con socios locales como el Grupo Adani y Airtel, empresas que participarán en la construcción y operación del centro.

El CEO de Google Cloud, Thomas Kurian, destacó que esta iniciativa no solo fortalecerá la infraestructura tecnológica del país, sino que también generará oportunidades económicas y sociales sustanciales para ambos países. Por su parte, el primer ministro indio, Narendra Modi, elogió la inversión como un impulso para la transformación digital del país y un ejemplo de colaboración internacional en el ámbito tecnología.