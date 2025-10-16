Mejor que China: el país de Asia que deja supera a Estados Unidos con el pasaporte más fuerte del mundo

Mientras tanto, Estados Unidos, que durante décadas lideró este índice, ahora se encuentra fuera del top 10, un signo de cómo la movilidad global está cambiando y cómo Asia se ha convertido en un epicentro estratégico de poder y conexiones internacionales. Corea del Sur y Japón acompañan a Singapur en los primeros puestos, demostrando que la región ha sabido adaptarse y consolidarse como líder en movilidad y diplomacia.

¿Por qué es un hito para el país?

Para Singapur, este reconocimiento va más allá de la comodidad de viajar, es un símbolo de prestigio y de seguridad, que refleja la confianza del mundo en su gobierno y en su ciudadanía. Además, se convierte en un incentivo para que otros países latinoamericanos y europeos miren hacia Asia y estudien cómo políticas de apertura, acuerdos bilaterales y estabilidad interna pueden traducirse en ventajas concretas para sus ciudadanos.

En un mundo cada vez más interconectado, el pasaporte más poderoso no solo abre fronteras físicas, sino también oportunidades económicas, educativas y culturales. Y en esta carrera de movilidad global, Singapur ha demostrado que no se trata solo de tamaño o población, sino de estrategia, visión y relaciones internacionales sólidas que permiten que su gente explore el mundo con libertad.