Mejor que China: el país de Asia que deja supera a Estados Unidos con el pasaporte más fuerte del mundo

Un país de Asia supera a todos con el pasaporte más fuerte del mundo, siendo un reflejo de su capacidad diplomática. Todos los detalles

Valentina Araya
Un país de Asia acaba de alcanzar un hito que sorprende a muchos: su pasaporte es ahora el más poderoso del mundo, según el ranking Henley 2025. Esto significa que los ciudadanos pueden viajar a más destinos sin necesidad de visado que los de cualquier otro país, incluyendo Estados Unidos y China.

Es un logro que refleja no solo la fortaleza económica del país, sino también su influencia diplomática y capacidad de establecer acuerdos internacionales que faciliten la movilidad global. Te contamos sobre qué nación se trata.

Mejor que China: el país de Asia que deja supera a Estados Unidos con el pasaporte más fuerte del mundo

El pasaporte de Singapur permite acceder libremente a 193 países, un número impresionante que abre fronteras y oportunidades para negocios, turismo y estudios. Detrás de este ranking no hay magia, sino una combinación de estabilidad política, buena gestión internacional y confianza que otros países depositan en la ciudadanía singapurense.

Mientras tanto, Estados Unidos, que durante décadas lideró este índice, ahora se encuentra fuera del top 10, un signo de cómo la movilidad global está cambiando y cómo Asia se ha convertido en un epicentro estratégico de poder y conexiones internacionales. Corea del Sur y Japón acompañan a Singapur en los primeros puestos, demostrando que la región ha sabido adaptarse y consolidarse como líder en movilidad y diplomacia.

¿Por qué es un hito para el país?

Para Singapur, este reconocimiento va más allá de la comodidad de viajar, es un símbolo de prestigio y de seguridad, que refleja la confianza del mundo en su gobierno y en su ciudadanía. Además, se convierte en un incentivo para que otros países latinoamericanos y europeos miren hacia Asia y estudien cómo políticas de apertura, acuerdos bilaterales y estabilidad interna pueden traducirse en ventajas concretas para sus ciudadanos.

En un mundo cada vez más interconectado, el pasaporte más poderoso no solo abre fronteras físicas, sino también oportunidades económicas, educativas y culturales. Y en esta carrera de movilidad global, Singapur ha demostrado que no se trata solo de tamaño o población, sino de estrategia, visión y relaciones internacionales sólidas que permiten que su gente explore el mundo con libertad.

