¿Cómo sigue la vida de Santino Andino después del Mundial Sub 20?

Ahora toca hacer los bolsos con la tristeza a cuestas y ya pensar en lo que viene, porque todo en la vida del pibe maravilla mendocino pasa a diez mil revoluciones: en Godoy Cruz lo esperan con los brazos abiertos para que pueda sumarse al plantel y dé una mano en un momento muy complicado pensando en el descenso.

En la hoja del Tomba asoma San Martín de San Juan, y el objetivo del cuerpo técnico es tenerlo la mayor cantidad de días posibles para ver en qué condiciones está pensando en el duelo regional que será recién dentro de dos semanas (este fin de semana habrá elecciones). Algo similar le ocurrió post Sudamericano, sumándose en el primer día de Esteban Solari luego de competir en Venezuela.

En Godoy Cruz lo esperan con los brazos abiertos porque confían que Santino Andino puede darle al equipo un lavado de cara para intentar salir del momento complicado que atraviesa. Una buena noticia para Walter Ribonetto.

El Mundial de Santino Andino

18' vs Cuba (Fase de grupos).

1' vs Australia (Fasde de grupos).

71' vs Italia (Fasde de grupos).

Suplente vs Italia (Octavos).

10' vs México (Cuartos).

1' vs Colombia (Semis).

Suplente vs Marruecos (Final).

La Selección argentina no pudo ganar su séptimo Mundial Sub 20

La Selección argentina buscaba su séptimo título en un Mundial Sub 20, ya que fue campeona de la categoría en 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007. La selección más ganadora del certamen cayó en las definiciones de 1983 y 2025.

Además, Diego Placente no pudo ser el primer campeón del Mundial Sub 20 como jugador y DT, mientras que Santino Andino no llegó a igualar a Neri Cardozo, campeón en Países Bajos 2005 con Lionel Messi como gran figura.