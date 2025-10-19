Suspendieron el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn por amenazas al árbitro

Embed Esta MANO no sancionó Comesaña como PENAL para Gimnasia de Jujuy. pic.twitter.com/dr06uKXJ7k https://t.co/G7vmxfsAKP — Primera Nacional (@Primeranaciona) October 19, 2025

Cuando estaba finalizando el primer tiempo, el colegiado decidió expulsar a Matías Noble por doble amarilla, por lo tanto el Lobo quedó con 10 jugadores y con la bronca contenida por el desempeño del árbitro.

Luego Comesaña decidió no salir al campo de juego para dirigir el segundo tiempo y fue él mismo quien explicó lo sucedido frente al micrófono de TyC Sports: "El partido está suspendido. Sufrimos dentro del vestuario mismo amenazas de dirigentes del equipo local. Están identificados".

"Las amenazas no solo fueron a mí, sino a todo el equipo arbitral. Ingresaron sin siquiera tocar la puerta", comenzó explicando el réferi.

"Yo tengo que elevar el informe y luego determinará el Tribunal Disciplina", manifestó mientras que adelantó que iba a realizar la denuncia policial correspondiente.

Lucas Comesaña Lucas Comesaña decidió no salir a dirigir el segundo tiempo.

"El árbitro se aceleró en su decisión"

El presidente de Gimnasia de Jujuy, Walter Morales, pidió disculpas hacia Lucas Comesaña: "Creo que el árbitro se aceleró en su decisión. Mis más sinceras disculpas para el señor árbitro pero fundamentalmente para los hinchas de Gimnasia que en el Día de la Madre vinieron a presenciar este encuentro".

En el entretiempo Comesaña citó al dirigente mientras que también llamó al presidente de Deportivo Madryn, Ricardo Sastre y les comunicó lo que sucedió en el partido que corresponde a los cuartos de final del reducido a la Primera B Nacional.

"Le aseguré que estaban dadas todas las garantías de seguridad para que salga a dirigir el segundo tiempo", sin embargo el árbitro decidió suspender el encuentro.