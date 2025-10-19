Rosario Central homenajeó a Russo, ganó y está puntero en la Tabla Anual

Minutos antes del comienzo del partido el Canalla homenajeó a Miguel Ángel Russo, un hombre que se convirtió en leyenda del conjunto rosarino, en un acto muy emotivo para los hinchas que colmaron el Gigante de Arroyito.

Cuando se disputaban los cinco minutos del complemento un centró ingresó al área de Platense y encontró la cabeza de Enzo Giménez quien se la pasó a Alejo Véliz para que también la cabecear, pero con destino de red.

Embed ALEJO VÉLIZ Y EL 1-0 DE ROSARIO CENTRAL A PLATENSE.



Dos cabezazos en el área = gol.



pic.twitter.com/Ievhm02wwD — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 19, 2025

Rosario Central es el único equipo invicto en la Liga Profesional con seis partidos ganados y seis empatados, se perfila como un serio candidato al título mientras que logrará volver a disputar la Copa Libertadores.

La última vez que la disputó fue en 2019 cuando quedó en el último puesto del grupo H, de esta manera quedó eliminado en la zona de grupos y tampoco logró clasificar a la Copa Sudamericana.

El fixture de Rosario Central

Fecha 14: Instituto - Rosario Central.

Fecha 15: Rosario Central - San Lorenzo.

Fecha 16: Independiente - Rosario Central.