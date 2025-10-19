Inicio Ovación Fútbol Rosario Central
Rosario Central homenajeó a Russo, ganó y está puntero en la Tabla Anual

La Tabla Anual tiene como líder y protagonista a Rosario Central, quienes vencieron por 1 a 0 a Platense en un Gigante de Arroyito colmado

Emanuel Trilla Donoso
Emanuel Trilla Donoso
Rosario Central está cada vez más cerca de volver a jugar la Copa Libertadores.

El Gigante de Arroyito fue una fiesta ya que Rosario Central recibió a Platense por la fecha 13 del fútbol argentino y, luego de homenajear a Miguel Ángel Russo, venció al Calamar por 1 a 0 con el gol de Alejo Véliz. Ahora se encaminó a la clasificación mientras que llegó a la punta de la Tabla Anual.

De esta manera los dirigidos por Ariel Holan están cada vez más cerca de regresar a disputar la Copa Libertadores que, hasta el momento, tiene en la cima al Canalla con 59 puntos y es seguido por River Plate con 52. Argentinos Juniors se estaría clasificando a la Pre Libertadores con 51 puntos.

Rosario Central es el líder de la Tabla Anual.

El gol de cabeza de Alejo Véliz significó que Rosario Central vuelva a sumar de a tres hilvanando cuatros triunfos consecutivos y llegando al cuarto puesto de la Zona B con 24 puntos, a dos puntos del líder Lanús.

Minutos antes del comienzo del partido el Canalla homenajeó a Miguel Ángel Russo, un hombre que se convirtió en leyenda del conjunto rosarino, en un acto muy emotivo para los hinchas que colmaron el Gigante de Arroyito.

Cuando se disputaban los cinco minutos del complemento un centró ingresó al área de Platense y encontró la cabeza de Enzo Giménez quien se la pasó a Alejo Véliz para que también la cabecear, pero con destino de red.

Rosario Central es el único equipo invicto en la Liga Profesional con seis partidos ganados y seis empatados, se perfila como un serio candidato al título mientras que logrará volver a disputar la Copa Libertadores.

La última vez que la disputó fue en 2019 cuando quedó en el último puesto del grupo H, de esta manera quedó eliminado en la zona de grupos y tampoco logró clasificar a la Copa Sudamericana.

Alejo Véliz convirtió de cabeza y aseguró los tres puntos para el Canalla.

El fixture de Rosario Central

Fecha 14: Instituto - Rosario Central.

Fecha 15: Rosario Central - San Lorenzo.

Fecha 16: Independiente - Rosario Central.

