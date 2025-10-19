Inicio Ovación Fútbol Torneo Regional Amateur
Torneo Regional Amateur: se inició la competencia con la participación de 15 equipos mendocinos

El Torneo Regional Amateur se jugó este fin de semana. El sábado FADEP y Atlético Argentino igualaron sin goles y este domingo se cerró la primera jornada

Omar Romero
FADEP y Pacífico igularon sin goles el sábado en el choque de  equipos mendocinos, por la Zona 7 del Regional Amateur.

Foto: Gentileza Atlético Argentino

Este fin de semana arrancó el Torneo Regional Amateur, el certamen que es organizado por el Consejo Federal de AFA y donde participan quince equipos mendocinos. En esta edición la integran 332 clubes de todo el país, El campeonato otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A 2026.

Ferro de general Alvear. Huracán de San Rafael
Ferro de General Alvear el sábado le ganó 1 a 0 a Huracán de San Rafael.

Los 15 equipos mendocinos están divididos en cuatros zonas en el Torneo Regional Amateur

Zona 4 -primera fecha-

  • Deportivo Malargüe, Deportivo Rincón del Atuel, Huracán de San Rafael y Ferro de General Alvear

En el arranque Rincón del Atuel igualó 1 a 1 ante Deportivo Malargüe. Ezequiel Villalón de penal marcó para el local. Alejo Ortiz anotó para el elenco visitante.

Mientras que el sábado Ferro de General Alvear superó de local a Huracán de San Rafael. El gol del ferroviario que dirige David Garay lo marcó Agustín Soto a los 26′ del primer tiempo.

Segunda fecha: el 2 de noviembre

  • Deportivo Malargüe- Ferro
  • Huracán de San Rafael- Deportivo Rincón

Zona 5 -primera fecha-

  • Vialidad (Malargüe), Sportivo Pedal (San Rafael), Pacífico (General Alvear) y Villa Atuel.

Pacífico de General Alvear con el debut de Daniel Dobrik como entrenador, le ganó 3 a 2 a Vialidad en Malargüe, en un partido que fue muy entretenido.

A los 10' del primer tiempo Javier Peñaloza abrió el marcador para el Lobo, a los 11' aumentó Enzo Tejada a los 14' descontó Isaac Mena para Vialidad. A los 17' Maximiliano Coronel anotó el tercero para el equipo Alvear y Nahuel Rojas marcó el segundo para Vialidad.

Mientras que Sportivo Pedal superó por 1 a 0 a Villa Atuel con gol de Joan Torres.

Segunda fecha: el 2 de noviembre

  • Villa Atuel- Vialidad
  • Pacifico- Pedal de San Rafael
Pacífico
Javier Peñaloza marcó uno de los goles de Pacífico.

Zona 6

  • Sport Club San Carlos, Deportivo Eugenio Bustos y Volantes Unidos (Malargüe)

En este grupo Deportivo Eugenio Bustos le ganó 1 a 0 Sport Club de San Carlos. El gol lo marcó Facundo Riveros. Volantes Unidos (Malargüe) quedó libre.

Segunda fecha: el 2 de noviembre

  • Volantes Unidos (Malargüe)- Eugenio Bustos.
  • Libre: Sport Club San Carlos

Zona 7

  • FADEP, Atlético Argentino, La Dormida, y Arenas Raffo de Rivadavia.

Por el grupo 7, jugaron este sábado FADEP y Atlético Argentino. Igualaron sin goles en el Predio de Russell. En otro encuentro, Arenas Raffo (Rivadavia) y La Dormida (Santa Rosa) lograron el mismo resultado.

Segunda fecha: el 2 de noviembre

  • Atlético Argentino- Arenas Raffo
  • La Dormida- FADEP

