Torneo Regional Amateur: se inició la competencia con la participación de 15 equipos mendocinos

Mientras que el sábado Ferro de General Alvear superó de local a Huracán de San Rafael. El gol del ferroviario que dirige David Garay lo marcó Agustín Soto a los 26′ del primer tiempo.

Segunda fecha: el 2 de noviembre

Deportivo Malargüe- Ferro

Huracán de San Rafael- Deportivo Rincón

Zona 5 -primera fecha-

Vialidad (Malargüe), Sportivo Pedal (San Rafael), Pacífico (General Alvear) y Villa Atuel.

Pacífico de General Alvear con el debut de Daniel Dobrik como entrenador, le ganó 3 a 2 a Vialidad en Malargüe, en un partido que fue muy entretenido.

A los 10' del primer tiempo Javier Peñaloza abrió el marcador para el Lobo, a los 11' aumentó Enzo Tejada a los 14' descontó Isaac Mena para Vialidad. A los 17' Maximiliano Coronel anotó el tercero para el equipo Alvear y Nahuel Rojas marcó el segundo para Vialidad.

Mientras que Sportivo Pedal superó por 1 a 0 a Villa Atuel con gol de Joan Torres.

Segunda fecha: el 2 de noviembre

Villa Atuel- Vialidad

Pacifico- Pedal de San Rafael

Pacífico Javier Peñaloza marcó uno de los goles de Pacífico.

Zona 6

Sport Club San Carlos, Deportivo Eugenio Bustos y Volantes Unidos (Malargüe)

En este grupo Deportivo Eugenio Bustos le ganó 1 a 0 Sport Club de San Carlos. El gol lo marcó Facundo Riveros. Volantes Unidos (Malargüe) quedó libre.

Segunda fecha: el 2 de noviembre

Volantes Unidos (Malargüe)- Eugenio Bustos.

Libre: Sport Club San Carlos

Zona 7

FADEP, Atlético Argentino, La Dormida, y Arenas Raffo de Rivadavia.

Por el grupo 7, jugaron este sábado FADEP y Atlético Argentino. Igualaron sin goles en el Predio de Russell. En otro encuentro, Arenas Raffo (Rivadavia) y La Dormida (Santa Rosa) lograron el mismo resultado.

Segunda fecha: el 2 de noviembre