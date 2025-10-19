Dolor por el fallecimiento de José Errico, La Voz de los estadios mendocinos

Este sábado falleció a los 65 años José Errico, un personaje que dejó un gran recuerdo en las distintas canchas del fútbol mendocino,
La noticia generó mucha tristeza ya que durante más de 35 años fue la inconfundible voz del estadio y quien presentaba las formaciones de los equipos.
José también fue durante muchos años la voz del autódromo Jorge Ángel Pena, en San Martín, y como locutor fue protagonista de diferentes publicidades que quedaron grabadas en la memoria popular.
En el Malvinas Argentinas y otros escenarios mendocinos siempre se lo veía llegar con tiempo para hacer su trabajo, ya sea en el fútbol o en cualquier evento deportivo que lo convocara.
Su inconfundible voz acompañó durante más de tres décadas a todos los que iban a las canchas de la provincia.
José Errico nunca quiso revelar de qué equipo era hincha y en una entrevista con Radio Universidad, reveló: "Cuando estoy en Godoy Cruz, soy hincha fanático; cuando estoy en Independiente, grito los goles de Independiente; y cuando estoy en San Martín, grito los de San Martín, cada equipo representa al fútbol mendocino y es bueno estar acompañándolos".
Siempre decía que su felicidad era estar en un estadio de fútbol y todos lo recordarán como una gran persona amante del deporte.