Dolor por el fallecimiento de José Errico, La Voz de los estadios mendocinos

En el Malvinas Argentinas y otros escenarios mendocinos siempre se lo veía llegar con tiempo para hacer su trabajo, ya sea en el fútbol o en cualquier evento deportivo que lo convocara.

Su inconfundible voz acompañó durante más de tres décadas a todos los que iban a las canchas de la provincia.

José Errico nunca dijo de que equipo era hincha

José Errico nunca quiso revelar de qué equipo era hincha y en una entrevista con Radio Universidad, reveló: "Cuando estoy en Godoy Cruz, soy hincha fanático; cuando estoy en Independiente, grito los goles de Independiente; y cuando estoy en San Martín, grito los de San Martín, cada equipo representa al fútbol mendocino y es bueno estar acompañándolos".

Siempre decía que su felicidad era estar en un estadio de fútbol y todos lo recordarán como una gran persona amante del deporte.