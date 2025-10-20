Ezequiel Centurión: entre la tristeza post Banfield y la ilusión de vencer a River en Copa Argentina

A las dificultades para marcar goles, a la Lepra se le agregaron las de la marca. En el primer gol de Banfield, Amarfil acusó un golpe en su rostro mientras avanzaba el ataque del Taladro. Sos compañeros, en lugar de responder defensivamente a la embestida, se quedaron reclamando la falta sobre el mediocampista de la Lepra y, de esa manera, Gonzalo Ríos cumplió con la inexorable Ley del Ex para poner el 1 a 0 parcial. Sobre esa jugada, Ezequiel Centurión confesó: "Vi un manotazo en la cara sobre Maxi (Amarfil) en el primer gol. Generalmente esas faltas las cobran pero, en este caso, no se dio. Más allá de esa jugada, lo podríamos haber resuelto defensivamente y no lo hicimos. Tendremos que corregir esos errores".

La ilusión de Ezequiel Centurión para el encuentro ante River por Copa Argentina y el balance del Torneo Clausura

Independiente Rivadavia jugará semifinales de Copa Argentina este viernes, ante River, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. La expectativa es elevada para el cuerpo técnico y jugadores dado que la Lepra jugará por primera vez esta instancia en su historia. "Es un partido importante para todos porque es la primer semifinal que tiene el club. Iremos con la convicción y la ilusión de poder pasar a la final".

Pese a la ilusión de la Copa Argentina, en Independiente Rivadavia también evalúan el semestre que viene teniendo el equipo. Alfredo Berti, en conferencia de prensa post Banfield, reconoció que no se está haciendo el torneo "que esperaban". Para Ezequiel Centurión, la visión es similar: "No es el torneo que esperábamos, para lo que nosotros trabajamos durante todo el año. Teníamos, desde principio de año, la ilusión de poder clasificar no solo en este torneo sino también en alguna copa. Todavía no está resuelto, mientras los números nos sigan dando, vamos a seguir intentándolo e ir para adelante. Queda seguir trabajando y hacerse cargo".

Finalmente, Centurión se refirió a su rol como capitán en la tarde leprosa, cinta que llevó por la ausencia del 22, el colombiano Sebastián Villa. "Fue una alegría lelvar la cinta porque trato de representar no solo a mis compañeros sino también a la gente. Por eso la bronca de no poder quedarnos con la victoria, hubiese sido lindo", cerró el arquero.