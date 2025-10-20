Ezequiel Centurión: entre la tristeza post Banfield y la ilusión de vencer a River en Copa Argentina

Independiente Rivadavia no tuvo la mejor de las tardes ante Banfield, el pasado sábado, en el Bautista Gargantini. La Lepra exhibió poco a nivel futbolístico y, con serias dificultades para convertir, cayó 2 a 1 por la fecha 13 del Torneo Clausura.
Ezequiel Centurión analizó el presente irregular de Independiente Rivadavia y palpitó el encuentro ante River por Copa Argentina
Para Ezequiel Centurión fue una tarde amarga en la que el equipo no pudo encontrar el juego que venían sosteniendo partidos atrás como lo fue, por ejemplo, en la contienda ante Racing en Avellaneda. "Es un derrota que nos deja un sabor amargo. No tuvimos la solidez que veníamos teniendo, tampoco encontramos juego. Hay que pasar este trago amargo y empezar a pensar en el partido del viernes que es muy importante", expresó el guardametas Azul.
Con las ausencias de Sebastián Villa y Tomás Bottari por suspensión, a Independiente le costó más de la cuenta el encuentro ante el Taladro y, a falta de un partido en esta condición, solo ostenta una victoria de local en todo el torneo. Aspecto más que extrano teniendo en cuenta que el Gargantini supo ser su fortaleza en etapas anteriores. "Es una lástima y una cuota pendiente", señaló Centurión.
A las dificultades para marcar goles, a la Lepra se le agregaron las de la marca. En el primer gol de Banfield, Amarfil acusó un golpe en su rostro mientras avanzaba el ataque del Taladro. Sos compañeros, en lugar de responder defensivamente a la embestida, se quedaron reclamando la falta sobre el mediocampista de la Lepra y, de esa manera, Gonzalo Ríos cumplió con la inexorable Ley del Ex para poner el 1 a 0 parcial. Sobre esa jugada, Ezequiel Centurión confesó: "Vi un manotazo en la cara sobre Maxi (Amarfil) en el primer gol. Generalmente esas faltas las cobran pero, en este caso, no se dio. Más allá de esa jugada, lo podríamos haber resuelto defensivamente y no lo hicimos. Tendremos que corregir esos errores".
Independiente Rivadavia jugará semifinales de Copa Argentina este viernes, ante River, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. La expectativa es elevada para el cuerpo técnico y jugadores dado que la Lepra jugará por primera vez esta instancia en su historia. "Es un partido importante para todos porque es la primer semifinal que tiene el club. Iremos con la convicción y la ilusión de poder pasar a la final".
Pese a la ilusión de la Copa Argentina, en Independiente Rivadavia también evalúan el semestre que viene teniendo el equipo. Alfredo Berti, en conferencia de prensa post Banfield, reconoció que no se está haciendo el torneo "que esperaban". Para Ezequiel Centurión, la visión es similar: "No es el torneo que esperábamos, para lo que nosotros trabajamos durante todo el año. Teníamos, desde principio de año, la ilusión de poder clasificar no solo en este torneo sino también en alguna copa. Todavía no está resuelto, mientras los números nos sigan dando, vamos a seguir intentándolo e ir para adelante. Queda seguir trabajando y hacerse cargo".
Finalmente, Centurión se refirió a su rol como capitán en la tarde leprosa, cinta que llevó por la ausencia del 22, el colombiano Sebastián Villa. "Fue una alegría lelvar la cinta porque trato de representar no solo a mis compañeros sino también a la gente. Por eso la bronca de no poder quedarnos con la victoria, hubiese sido lindo", cerró el arquero.