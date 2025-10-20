La serie de Netflix de 8 capítulos que arrasa entre los relatos de suspenso

La crítica especializada se rindió a los pies de esta serie, y los suscriptores de Netflix no se quedaron atrás, dejando valoraciones de primer nivel que le han permitido mantenerse entre las ofertas populares de la plataforma. Estamos ante una oferta que es del género de suspenso por completo, y es que este relato promete no dejarte mover de la pantalla.

Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2018, y desde entonces es de las mejores historias de suspenso de la plataforma.

Embed - Safe | Tráiler en Español (Netflix) #Safe #SerieAdictos #trailerespañol #seriesnetflix #Dexter

Netflix: de qué trata la serie Safe

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta imperdible serie de suspenso de 8 capítulos, Safe centra su historia en: "Tras la desaparición de su hija adolescente, un cirujano viudo de un vecindario adinerado comienza a desvelar secretos oscuros sobre las personas que lo rodean".

Con solo un puñado de capítulos, la serie ha logrado subsistir dentro de Netflix con un relato que, incluso en la actualidad, es de los más buscados del género.

safe serie netflix 1.jpg La serie marcó un precedente en Netflix, como una de las primeras historias cortas.

Reparto de Safe, serie de Netflix

Michael C. Hall como Tom Delaney

Amy James-Kelly como Jenny Delaney

Isabelle Allen como Carrie Delaney

Marc Warren como Pete Mayfield

Hannah Arterton como Emma Castle

Amanda Abbington como Sophie Mason

Emmett J. Scanlan como Josh Mason

India Fowler como Ellen Mason

Dónde ver la serie Safe, según la zona geográfica