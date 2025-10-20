Netflix ha creado un catálogo de series y películas con opciones para todos los gustos. Los amantes del género de suspenso han quedado completamente fascinados con una serie que no para de sumar reproducciones, y es que a pesar de ser considerada vieja, con tan solo 8 capítulos, aparece como una de las principales recomendaciones de la plataforma: Safe.
La serie de Netflix de 8 capítulos que arrasa entre los relatos de suspenso
Esta serie es top dentro de Netflix, y conquista los suscriptores con un relato que prometen a darte respiro ni un segundo
Las series y películas de producción británica han nutrido al catálogo de Netflix, con ofertas que se han vuelto muy populares y buscadas, especialmente en ofertas del género policial y de suspenso. Esta serie ha llegado para confirmar que este país trae a la plataforma las mejores historias de estos 2 géneros, y lo demuestra con números que no paran de aumentar, a pesar de haber pasado ya 7 años desde su estreno.
Para muchos, esta serie fue un gran anticipo de lo que luego se convirtió en un verdadero éxito mundial y una tendencia dentro de Netflix: sumó al catálogo un relato corto e intenso, sin ningún tipo de relleno. La oferta del catálogo de series y películas fue de las primeras en sumar, una historia que se compusiera de menos de 10 capítulos, algo que en la actualidad es más que común dentro de la plataforma.
La crítica especializada se rindió a los pies de esta serie, y los suscriptores de Netflix no se quedaron atrás, dejando valoraciones de primer nivel que le han permitido mantenerse entre las ofertas populares de la plataforma. Estamos ante una oferta que es del género de suspenso por completo, y es que este relato promete no dejarte mover de la pantalla.
Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2018, y desde entonces es de las mejores historias de suspenso de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Safe
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta imperdible serie de suspenso de 8 capítulos, Safe centra su historia en: "Tras la desaparición de su hija adolescente, un cirujano viudo de un vecindario adinerado comienza a desvelar secretos oscuros sobre las personas que lo rodean".
Con solo un puñado de capítulos, la serie ha logrado subsistir dentro de Netflix con un relato que, incluso en la actualidad, es de los más buscados del género.
Reparto de Safe, serie de Netflix
- Michael C. Hall como Tom Delaney
- Amy James-Kelly como Jenny Delaney
- Isabelle Allen como Carrie Delaney
- Marc Warren como Pete Mayfield
- Hannah Arterton como Emma Castle
- Amanda Abbington como Sophie Mason
- Emmett J. Scanlan como Josh Mason
- India Fowler como Ellen Mason
Dónde ver la serie Safe, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Safe se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Safe se puede ver en Netflix.
- España: la serie Safe se puede ver en Netflix.