Inicio Ovación Fútbol Alexis Mac Allister
Diferente trato con sus jugadores

Técnico alemán que dirigió a Alexis Mac Allister comparó la infancia en Argentina con la de Senegal

Ex entrenador de Alexis Mac Allister realizó una curiosa comparación con respecto a las infancias de Argentina y Senegal

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El técnico alemán dirigió a Alexis Mac Allister en Liverpool.

El técnico alemán dirigió a Alexis Mac Allister en Liverpool.

Hace un año y medio que Jürgen Klopp, técnico alemán con pasado en Borussia Dortmund y Liverpool (donde dirigió a Alexis Mac Allister), decidió no dirigir más y asumió el cargo de Director de Fútbol Global de Red Bull. Su rol es el de ser un mentor para los entrenadores y directivos de los clubes de la lata energética.

Además, el alemán se dedica a pasar buenos momentos con su familia y nietos ya que, según explicó, el fútbol lo consumía al punto que en 25 años solo fue al cine en cuatro oportunidades y que solo logró ir a dos casamientos, uno de ellos era el suyo.

Su vida cambió categoricamente y en su análisis se refirió a la Argentina, realizando una llamativa comparación con Senegal.

Jürgen Klopp
El ex entrenador de Alexis Mac Allister se refiri&oacute; a la infancia en Argentina.

El ex entrenador de Alexis Mac Allister se refirió a la infancia en Argentina.

El ex técnico de Alexis Mac Allister y una polémica comparación

El prestigioso entrenador brindó una entrevista donde manifestó que "crecer en lugares como Argentina o Senegal es diferente a crecer en Múnich".

La aseveración llamó la atención, pero en la misma línea continuó: "Lo que me encantaba de los equipos de fútbol es que yo los trataba, un 50% del tiempo a todos por igual, y el otro 50% según lo que cada uno necesitara, pero siempre frente a los demás compañeros".

"Eso para que los después no pudieran decir: '¿Por qué me tratás así? A él nunca le dirías eso' No, claro, porque él es de Argentina, creció en una casa sin ventanas, y vos sos de Múnich, donde todo estaba bien. ¿Querés que te trate igual que a él? ¿De verdad?".

"Traer a toda esta gente de distintas partes del mundo y esperar que todos reaccionen igual es imposible. Crecer en Alemania obviamente es distinto que crecer en Senegal es diferente", analizó el alemán.

"Después todos estamos juntos en el vestuario, y alguien dice: 'Bueno, esta es la regla para todos'. Y sí, claro, hay cosas básicas: llegar a tiempo, cumplir con lo fácil y todo eso", agregó.

Lo curioso es que Jürgen Klopp solo ha dirigido a tres argentinos en su carrera: los delanteros Lucas Barrios y Diego Klimowicz en Borussia Dortmund y al mediocampista Alexis Mac Allister en Liverpool.

Jürgen Klopp2
Alexis Mac Allister fue dirigido por el alem&aacute;n en Liverpool.

Alexis Mac Allister fue dirigido por el alemán en Liverpool.

Todos los títulos del entrenador alemán

El entrenador alemán dirigió al Mainz 05 durante siete temporadas desde 2001 al 2008, logrando el ascenso a la Bundesliga en la temporada 2003-04, una situación histórica para el club.

Logró que el equipo quedara en la primera división por tres temporadas y en 2005 logró que clasificaran por primera vez a una competición europea (la Copa de la UEFA). En 2008 dejó el club tras no conseguir un nuevo ascenso.

En 2008 asumió en Borussia Dortmund donde se quedó hasta 2015; allí logró los siguientes títulos:

  • Dos Bundesligas: 2010-11 y 2011-12.
  • Una Copa de Alemania: 2011-12.
  • Dos Supercopa de Alemania: 2013 y 2014.

Después llegó a Liverpool, donde lo ganó todo:

  • Una Premier League: 2019-20.
  • Una FA Cup: 2021-22.
  • Dos Copa de la Liga (EFL Cup): 2021-22, 2023-24.
  • Una Community Shield: 2022.
  • Una Champions League: 2018-19.
  • Una Supercopa de Europa: 2019.
  • Un Mundial de Clubes: 2019.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas