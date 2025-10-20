Japón patea el tablero y amenaza con separarse de la Confederación Asiática de Fútbol

Otro factor es la designación de Qatar y Arabia Saudita como sedes de la cuarta ronda de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, situaciones que la JFA entiende como muestras de favoritismo hacia los países del Golfo Pérsico.

JAPÓN PODRÍA DEJAR LA CONFEDERACIÓN ASIÁTICA



La JFA analiza firmemente DEJAR la AFC por inconformidad en el trato que reciben los países Árabes como Catar.



Los Nipones podrían migrar a UEFA, CAF, OFC, Conmebol o Concacaf.



Un caso parecido al de Australia en su época.

¿Nace la Federación de Asia Oriental?

El proyecto que se baraja desde Japón contempla la creación de una nueva federación —apodada “Federación de Asia Oriental”— que reuniría a Japón, Corea del Sur, China, Australia, Indonesia y otros países del este, mientras que los estados del Golfo permanecerían bajo la actual AFC o una entidad aparte. Este modelo se inspira en la división existente en América: Conmebol y Concacaf.

La Confederación de Asia fue fundada el 8 de mayo de 1954. Los miembros fundadores fueron Afganistán, Birmania (actual Myanmar), República de China (China Taipéi), Hong Kong, Irán, India, Israel, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Pakistán, Filipinas, Singapur y Vietnam del Sur.

El eventual cambio tiene implicaciones enormes: podría reconfigurar la forma de clasificar al Mundial, la distribución de plazas, la gobernanza continental y hasta el calendario de clubes. Aunque la JFA aún no hizo un anuncio oficial, medios como UTV de Irak informan que la FIFA ya fue notificada sobre esta posible escisión.

Si llega a concretarse, la salida de Japón —y posibles adhesiones de otros países del Este asiático— marcaría el principio de una transformación profunda en el fútbol de la región.