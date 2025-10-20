Inicio Ovación Fútbol Tristán Suárez
REDUCIDO DEL ASCENSO

Tristán Suárez y Estudiantes de Buenos igualaron por el Reducido de la Primera Nacional

En Ezeiza Tristán Suárez no pudo hacer valer la localía e igualó con Estudiantes de Buenos Aires. Las series de cuartos de final siguen abiertas

Raúl Adriazola
Raúl Adriazola
Tristán Suárez y Estudiantes de Buenos Aires no se sacaron ventajas en Ezeiza y todo se define en la revancha en Caseros.

Tristán Suárez recibió en el estadio 20 de octubre la vista de Estudiantes de Buenos Aires en el duelo de ida de los cuartos de final del reducido que otorga el segundo ascenso a la Liga Profesional, junto al campeón Gimnasia y Esgrima. En un duro partido el marcador quedó en cero y todo se define en la revancha.

El encuentro de vuelta se juega el sábado 1 de noviembre, a las 17, en el estadio Ciudad de Caseros, de Estudiantes de Buenos Aires. Allí se define quien pasa a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional, donde el ganador se enfrentará con el triunfador de la llave Atlanta- Deportivo Morón.

futbol-primera nacional-tristan suarez-estudiantes de buenos aires-02
El Lechero y el Pincha de Caseros no pudieron abrir el marcador. Las defensas se impusieron a los delanteros y la serie de cuartos de final sigue abierta en el Reducido de la Primera Nacional.

Partido duro entre Tristán Suárez y Estudiantes que mejoró en el complemento

Tras un primer tiempo muy friccionado y de poco fútbol, en el complemento la visita - Estudiantes de Buenos Aires- aprovechó el adelantamiento del local, lo esperó armado en el fondo y atacó con contras veloces, donde se destacó Mateo Acosta, que a los 4 minutos desperdició la situación más clara, al recibir un centro desde la izquierda, y cabecear desviado.

A los 28 Tristán Suárez, que había emparejado un poco las acciones, tuvo la oportunidad de abrir la cuenta con una escapada de Gastón Moreyra (ingresado por Veliez), que terminó en córner, al trabar el envío la defensa visitante.

El Gallito sacó ventaja sobre la hora

Este domingo Deportivo Morón venció por 1-0 a Atlanta en el duelo de ida de los cuartos de final del torneo Reducido, donde está en juega la segunda plaza para el ascenso a Primera.

El Gallito sacó la mínima ventaja de local con un gol agónico de Ivo Costantino cuando ya se disputaba el tiempo de descuento. La serie tendrá continuidad cuando se dispue el encuentro revancha, dentro de dos semanas en el estadio León Kolbowski del Bohemio, que lo espera con ventaja deportiva.

Cuando el empate parecía sentenciado, apareció el desahogo, ya que a los 48 minutos del segundo tiempo, Costantino peleó una pelota sobre la línea y ganó un córner. González ejecutó con precisión y el propio delantero se elevó para conectar de cabeza al ángulo derecho, dejando sin chances a Rago y marcando el único tanto del encuentro.

Estudiantes de Río Cuarto aguantó el cero en Salta

En otra llave de los cuartos de final del Reducido, Gimnasia y Tiro de Salta no pudo romper el cero en su casa frente a Estudiantes de Río Cuarto. El encuentro se jugó el estadio Gigante del Norte.

El conjunto dirigido por Fernando “Teté” Quiróz no pudo aprovechar su localía y ahora deberá buscar el triunfo como visitante para avanzar a semifinales, ya que el equipo cordobés cuenta con la ventaja deportiva en caso de igualdad global.

