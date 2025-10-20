Tristán Suárez y Estudiantes de Buenos igualaron por el Reducido de la Primera Nacional

A los 28 Tristán Suárez, que había emparejado un poco las acciones, tuvo la oportunidad de abrir la cuenta con una escapada de Gastón Moreyra (ingresado por Veliez), que terminó en córner, al trabar el envío la defensa visitante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1980031768016162827&partner=&hide_thread=false ¡GOL DEL GALLO! Ivo Costantino, de cabeza, puso el 1-0 de Deportivo Morón sobre Atlanta a los 46´ del ST#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/5TAV0eW4SK — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) October 19, 2025

El Gallito sacó ventaja sobre la hora

Este domingo Deportivo Morón venció por 1-0 a Atlanta en el duelo de ida de los cuartos de final del torneo Reducido, donde está en juega la segunda plaza para el ascenso a Primera.

El Gallito sacó la mínima ventaja de local con un gol agónico de Ivo Costantino cuando ya se disputaba el tiempo de descuento. La serie tendrá continuidad cuando se dispue el encuentro revancha, dentro de dos semanas en el estadio León Kolbowski del Bohemio, que lo espera con ventaja deportiva.

Cuando el empate parecía sentenciado, apareció el desahogo, ya que a los 48 minutos del segundo tiempo, Costantino peleó una pelota sobre la línea y ganó un córner. González ejecutó con precisión y el propio delantero se elevó para conectar de cabeza al ángulo derecho, dejando sin chances a Rago y marcando el único tanto del encuentro.

Estudiantes de Río Cuarto aguantó el cero en Salta

En otra llave de los cuartos de final del Reducido, Gimnasia y Tiro de Salta no pudo romper el cero en su casa frente a Estudiantes de Río Cuarto. El encuentro se jugó el estadio Gigante del Norte.

El conjunto dirigido por Fernando “Teté” Quiróz no pudo aprovechar su localía y ahora deberá buscar el triunfo como visitante para avanzar a semifinales, ya que el equipo cordobés cuenta con la ventaja deportiva en caso de igualdad global.