Omar Asad dejó un mensaje esperanzador sobre su vuelta a Godoy Cruz

Omar Asad, quien asumirá como nuevo DT de Godoy Cruz en reemplado de Walter Ribonetto, dio una entrevista en Radio La Red. El Turco llegará este martes para firmar su vínculo con el Tomba hasta diciembre de 2026.
Asad, que no fue confirmado oficialmente aún por la institución bodeguera, tendrá en su cuerpo técnico al Mago David Ramirez y Juan Calabrese (ayudantes de campo) y Juan Escalante (preparador físico).
“Con el Tomba tengo una debilidad muy grande, mas allá de mi corazón con Vélez. Fue el primer club que me dio la oportunidad de estar en primera y me marcó mucho. Me ofrecieron la posibilidad de dirigir y les dije que si en el instante, sin llegar a discutir números ni condiciones porque Godoy Cruz es mi debilidad", dijo el DT que dirigió en el 2010 y en el 2012 al Tomba.
“Estos años que no pude estar en el club creo que hemos dejado una huella, le fuimos dando la identidad al equipo, al hincha que se sentía ganador y Mendoza empezó a ser una plaza de primera división y eso es porque algo hemos dejado en nuestro paso, ya que armamos una estructura muy buena porque el club te dejaba trabajar", dijo el técnico.
"Teníamos un plantel de calidad en ese momento que después triunfaron en argentina. Fuimos a salvarlos del descenso y terminamos entrando a la Copa Libertadores", puntualizó.
"Siempre te llaman cuando las cosas no andan bien, los resultados mandan. Es cruel como linda la profesión. Creo que vamos a tratar de volvar nuestra experiencia, son tres finales", dijo.
"Sabemos que está en una situación complicada con la tabla, pero no me asusta, me encantan estos desafíos, las cosas bravas. Vamos a meterle y dejar al Tomba en Primera", cerró.