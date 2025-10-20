Omar Asad dejó un mensaje esperanzador sobre su vuelta a Godoy Cruz

“Estos años que no pude estar en el club creo que hemos dejado una huella, le fuimos dando la identidad al equipo, al hincha que se sentía ganador y Mendoza empezó a ser una plaza de primera división y eso es porque algo hemos dejado en nuestro paso, ya que armamos una estructura muy buena porque el club te dejaba trabajar", dijo el técnico.

"Teníamos un plantel de calidad en ese momento que después triunfaron en argentina. Fuimos a salvarlos del descenso y terminamos entrando a la Copa Libertadores", puntualizó.

El flamante entrenador de Godoy Cruz, el Turco Asad, habló sobre su vuelta al Tomba. "Siempre te llaman cuando las cosas no andan bien, los resultados mandan. Es cruel como linda la profesión. Creo que vamos a tratar de volvar nuestra experiencia, son tres finales", dijo. Y afirmó: "Sabemos que está en una situación complicada con la tabla, pero no me asusta, me encantan estos desafíos, las cosas bravas. Vamos a meterle y dejar al Tomba en primera".

El mensaje de Omar Asad para Godoy Cruz

"Sabemos que está en una situación complicada con la tabla, pero no me asusta, me encantan estos desafíos, las cosas bravas. Vamos a meterle y dejar al Tomba en Primera", cerró.