Escándalo en River: la tremenda razón por la que Germán Pezzella se habría separado de su mujer

Según dijo el programa Puro Show (del canal Trece), el defensor de la Selección Argentina habría llevado una “doble vida” durante varios meses. En ese contexto, se lo vincula con Tedesco, una mujer que también estaba casada al momento del romance y se conocian con la ex de el.

Ni Pezzella ni Bascerano realizaron declaraciones públicas sobre su separación, además, la pareja se había casado en 2023 y compartió gran parte de su vida en Europa, acompañando la carrera profesional del defensor en clubes de España e Italia.

agustina-bascerano-pezzella-2 Pezzella celebraba con su esposa en el Mundial Qatar 2022.

Lejos de los escándalos mediáticos, siempre se mostraron como una pareja consolidada y reservada, aunque la reciente filtración de la supuesta infidelidad cambió por completo ese panorama.

Por qué se habría separado Germán Pezzella de su esposa

La mujer involucrada en el escándalo que tendría como protagonistas al jugador de River (que está lesionado) y su esposa, es Agustina Tedesco, una joven con pasado en la actuación, a los 15 años participó en la telenovela Consentidos, donde interpretó a Serena, y luego se alejó del mundo artístico para dedicarse a proyectos personales. Sin embargo, entre ambas mujeres no habría una buena relación desde hace tiempo, según fuentes cercanas.