La Selección de Mendoza tiene todo listo para el Argentino sub 19 de hockey sobre césped

hockey (15) La Selección de Mendoza Sub 19 va por el título en casa. Valentín Kark

En femenino, el nombre propio de la Selección de Mendoza es el de Milagros Alastra, la gran figura del equipo de José González que milita en Las Leoncitas. Las chicas integran la zona A junto con el poderoso Buenos Aires, Bahía Blanca y la Selección de Uruguay. Mientras que del otro lado están Litoral, Córdoba, Mar del Plata y Tandil.

Facundo Paredes será el entrenador de los caballeros, en un torneo que tendrá 16 equipos. La Selección de Mendoza está en el grupo B junto a Salta y Chubut. El resto del cuadro será Córdoba, San Juan y Chile (en la A), Buenos Aires, Tucumán y Santa Cruz (B) y Litoral, Tandil, La Rioja y Entre Ríos.