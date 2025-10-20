La Selección de Mendoza tiene todo listo para el Argentino sub 19 de hockey sobre césped

El plantel de la Selección de Mendoza de damas
Milagros Moreno, Violeta Vilarasau, Sofía García, Juliana Miranda, Ornella Gómez Neglia, Olivia Wisniewski, Milagros Del Valle Alastra Guillén, Sofía Scarlatti, Montserrat Vaquié, Federica De Lucia, Jazmín López, Luciana Peralta, Sol Maldonado, Giuliana Miceli, Morena Galeassi, Luciana Eyherachar, Catalina Allamand, Guadalupe Lafalla, Manuela Gutiérrez Lozano y Sofía Scalogna.
El plantel de la Selección de Mendoza de caballeros
Jeremías Abaca, Abdo Lucentini, Matías Nahuel Alarcón, Bautista Borgna, Emiliano Gastón Bustos Parra, Juan Cruz Cavallaro, Bruno Joaquín Dalla Vía, Sebastián Fontana, Matías Gutiérrez Lozano, Juan Francisco Lorenzo Tramontana, Tobías Uriel Lucero, Juan Ignacio Maldonado Laos, Luciano Matías Mercado, Nicolás Miquelez, Santino Moretti Lucentini, Valentino Emilio Moretti Lucentini, Juan Ignacio Rizzo, Julián Nahuel Rizzo, Ignacio Joaquín Sánchez Thea y Santiago Enzo Yanzon.
El debut de la Selección de Mendoza en el Argentino de Selecciones
El estreno de la Selección de Mendoza en damas será el próximo miércoles a las 11:50 contra Bahía Blanca en el estadio de Godoy Cruz, mientras que el masculino hará lo propio contra Chubut a las 10:10 en el mismo escenario.