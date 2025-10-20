Inicio Ovación Hockey sobre césped Selección de Mendoza
A triunfar en casa

La Selección de Mendoza tiene todo listo para el Argentino sub 19 de hockey sobre césped

Desde este miércoles, la Selección de Mendoza sub 19 de hockey sobre césped abre el Argentino en casa. Planteles y calendario.

Por UNO
Milagros Alastra, figura de la Selección de Mendoza sub 19.

Valentín Kark

El calendario del hockey sobre césped no se detiene y ya tiene nuevo Campeonato Argentino en puerta. Nuestra provincia recibirá el certamen de la categoría sub 19 para ambas ramas, poniendo primera desde el miércoles y hasta el domingo en los estadios provinciales de Godoy Cruz y Malvinas Argentinas más la cancha de Leonardo Murialdo.

hockey (15)
La Selección de Mendoza Sub 19 va por el título en casa.

En femenino, el nombre propio de la Selección de Mendoza es el de Milagros Alastra, la gran figura del equipo de José González que milita en Las Leoncitas. Las chicas integran la zona A junto con el poderoso Buenos Aires, Bahía Blanca y la Selección de Uruguay. Mientras que del otro lado están Litoral, Córdoba, Mar del Plata y Tandil.

Facundo Paredes será el entrenador de los caballeros, en un torneo que tendrá 16 equipos. La Selección de Mendoza está en el grupo B junto a Salta y Chubut. El resto del cuadro será Córdoba, San Juan y Chile (en la A), Buenos Aires, Tucumán y Santa Cruz (B) y Litoral, Tandil, La Rioja y Entre Ríos.

El plantel de la Selección de Mendoza de damas

Milagros Moreno, Violeta Vilarasau, Sofía García, Juliana Miranda, Ornella Gómez Neglia, Olivia Wisniewski, Milagros Del Valle Alastra Guillén, Sofía Scarlatti, Montserrat Vaquié, Federica De Lucia, Jazmín López, Luciana Peralta, Sol Maldonado, Giuliana Miceli, Morena Galeassi, Luciana Eyherachar, Catalina Allamand, Guadalupe Lafalla, Manuela Gutiérrez Lozano y Sofía Scalogna.

El plantel de la Selección de Mendoza de caballeros

Jeremías Abaca, Abdo Lucentini, Matías Nahuel Alarcón, Bautista Borgna, Emiliano Gastón Bustos Parra, Juan Cruz Cavallaro, Bruno Joaquín Dalla Vía, Sebastián Fontana, Matías Gutiérrez Lozano, Juan Francisco Lorenzo Tramontana, Tobías Uriel Lucero, Juan Ignacio Maldonado Laos, Luciano Matías Mercado, Nicolás Miquelez, Santino Moretti Lucentini, Valentino Emilio Moretti Lucentini, Juan Ignacio Rizzo, Julián Nahuel Rizzo, Ignacio Joaquín Sánchez Thea y Santiago Enzo Yanzon.

El debut de la Selección de Mendoza en el Argentino de Selecciones

El estreno de la Selección de Mendoza en damas será el próximo miércoles a las 11:50 contra Bahía Blanca en el estadio de Godoy Cruz, mientras que el masculino hará lo propio contra Chubut a las 10:10 en el mismo escenario.

