La figura que pierde Godoy Cruz para la final contra San Martin SJ

En lo que va del Clausura, Nicolás Fernández fue titular en todos los encuentros de Godoy Cruz y fue de lo más parejo en un equipo que no logra levantar cabeza: jugó tanto con Esteban Solari como con Walter Ribonetto y lo hizo en todos los puestos del medio más su breve y llamativa incursión en el lateral derecho.

Con la vuelta de Pol Fernández tras purgar su sanción, el eje del mediocampo podría ser con el ex Boca Juniors en tándem con Vicente Poggi, aunque todo dependerá de la idea de Omar Asad en su tercer ciclo.

La buena para Omar Asad en su vuelta a Godoy Cruz

El tercer ciclo de Omar Asad tendrá un debut de fuego contra San Martín de San Juan, en el fin de semana posterior al de elecciones. Para ese encuentro clave, el DT podrá contar con Santino Andino. Luego del Mundial Sub 20, el delantero se sumará al plantel de Godoy Cruz pensando en el compromiso contra el Verdinegro.