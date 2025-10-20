Inicio Ovación Fútbol Godoy Cruz
Baja sensible

La figura que pierde Godoy Cruz para la final contra San Martin SJ

El flamante entrenador Omar Asad tiene una pésima noticia para armar su Godoy Cruz de cara al partido decisivo por la permanencia

Por UNO
Una foto que no podrá repetirse en Godoy Cruz vs San Martín SJ.

Día movido en Godoy Cruz. El cimbronazo de la derrota con Lanús hizo que rodara la cabeza de Walter Ribonetto, que ya junta sus pertenencias para ponerle fin a un ciclo tan pobre como olvidable. Omar Asad será su reemplazante aunque su arribo ya cuenta con una sensible baja para un duelo clave.

San Martín de San Juan es el duelo de la temporada. Rival recontra directo por la permanencia, el Verdinegro asoma en el calendario luego del parate por elecciones. Para ese compromiso, Omar Asad no podrá contar en su nuevo Godoy Cruz con una baja más que sensible: Nicolás Fernández.

indio fernandez
Nicol&aacute;s Fern&aacute;ndez ha sido de lo mejor en un p&aacute;lido Godoy Cruz.

Nicolás Fernández ha sido de lo mejor en un pálido Godoy Cruz.

El Indio vio la tarjeta amarilla contra el Granate y llegó a las cinco, obligado a parar un encuentro por acumulación (Vélez Sarsfield, Barracas Central, San Lorenzo de Almagro e Independiente Rivadavia, las otras amonestaciones del volante). Su ausencia será un ruido más que fuerte en un mediocampo que no termina de engranar.

En lo que va del Clausura, Nicolás Fernández fue titular en todos los encuentros de Godoy Cruz y fue de lo más parejo en un equipo que no logra levantar cabeza: jugó tanto con Esteban Solari como con Walter Ribonetto y lo hizo en todos los puestos del medio más su breve y llamativa incursión en el lateral derecho.

Con la vuelta de Pol Fernández tras purgar su sanción, el eje del mediocampo podría ser con el ex Boca Juniors en tándem con Vicente Poggi, aunque todo dependerá de la idea de Omar Asad en su tercer ciclo.

La buena para Omar Asad en su vuelta a Godoy Cruz

El tercer ciclo de Omar Asad tendrá un debut de fuego contra San Martín de San Juan, en el fin de semana posterior al de elecciones. Para ese encuentro clave, el DT podrá contar con Santino Andino. Luego del Mundial Sub 20, el delantero se sumará al plantel de Godoy Cruz pensando en el compromiso contra el Verdinegro.

