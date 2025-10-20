River podría sumar en el 2026 a un jugador que la rompe en el exterior

El Columbus Crew, un equipo que actúa en la MLS de Estados Unidos, se lo llevó a préstamo por un año y medio.

El Yacaré viene de convertir un gol en el triunfo 3-1 sobre New York RB, es una de las piezas claves del equipo y vive el mejor momento de su carrera, pero en el mes de diciembre se termina el préstamo y podría regresar a River.

Andrés Herrera debe volver a River en el 2026

Herrera debe volver a River luego de que se termine su contrato de cesión y recién después definirá su futuro. Sin embargo, el Columbus podría ejecutar la opción de compra de 1.2 millones de dólares por el 100% del pase. De todos modos, es casi imposible que permanezca en el plantel, ya que Gallardo no lo tendría en sus planes.

El Yacaré tendrá que presentarse obligatoriamente en el regreso de los entrenamientos de River al igual que varios jugadores que están a préstamo.

Paulo-Díaz-River.jpg Paulo Díaz no seguiría en River.

Por el momento, en el elenco de Núñez hay jugadores que se irían en diciembre, como el delantero Facundo Colidio y los defensores Paulo Díaz y Sebastián Boselli, quienes no serían tenidos en cuenta por el Muñeco. Hasta el momento son sólo especulaciones, pero todo depende de los resultados que coseche River en lo que queda del año.