River podría sumar en el 2026 a un jugador que la rompe en el exterior

River podría sumar a un refuerzo en el 2026 que anda muy bien en el exterior. Este jugador la está rompiendo en la MLS estadounidense y regresaría al Millo.
El elenco orientado por Marcelo Gallardo respira tras el triunfazo 2-0 ante Talleres y piensa en la semifinal de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia, que se jugará el próximo viernes a las 22.10 en Córdoba.
Cuando Martín Demichelis era el entrenador de River Andrés Herrera anduvo bien, pero luego comenzó a perder continuidad y decidió irse a préstamo a mitad de 2024.
El Columbus Crew, un equipo que actúa en la MLS de Estados Unidos, se lo llevó a préstamo por un año y medio.
El Yacaré viene de convertir un gol en el triunfo 3-1 sobre New York RB, es una de las piezas claves del equipo y vive el mejor momento de su carrera, pero en el mes de diciembre se termina el préstamo y podría regresar a River.
Herrera debe volver a River luego de que se termine su contrato de cesión y recién después definirá su futuro. Sin embargo, el Columbus podría ejecutar la opción de compra de 1.2 millones de dólares por el 100% del pase. De todos modos, es casi imposible que permanezca en el plantel, ya que Gallardo no lo tendría en sus planes.
El Yacaré tendrá que presentarse obligatoriamente en el regreso de los entrenamientos de River al igual que varios jugadores que están a préstamo.
Por el momento, en el elenco de Núñez hay jugadores que se irían en diciembre, como el delantero Facundo Colidio y los defensores Paulo Díaz y Sebastián Boselli, quienes no serían tenidos en cuenta por el Muñeco. Hasta el momento son sólo especulaciones, pero todo depende de los resultados que coseche River en lo que queda del año.