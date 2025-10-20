Natación en aguas abiertas: el mendocino Lautaro Arjona va por otra hazaña en el mar de Brasil

natacion-cruce leme ao pontal Este es el itinerario a seguir por el mendocino Lautaro Arjona en el Cruce Leme ao Pontal, en Río de Janeiro, Brasil

Lautaro Arjona listo para otra hazaña en la natación de aguas abiertas

Lautaro Arjona logró con 17 años, en marzo pasado el Cruce del Río de La Plata: 40K (44 kilómetros) desde la ciudad de Colonia, en Uruguay, hasta Punta Lara, en Buenos Aires en un tiempo de 14 horas y 28 minutos. Así rompió la marca de ser el más joven en logralo, que tenía una vigencia de 102 años, cuando el 1 de diciembre de 1923, la argentina Lilian Harrison completó el cruce en 24 horas y 10 minutos, con 19 años, 10 meses y 13 días de edad.

La ansiedad y algo de temor a la oscuridad

Este lunes, horas antes del intento, Lautaro y uno de sus entrenadores, el laureado Gustavo Oriozabala, hicieron una videoconfrencia desde las playas de Río de Janeiro con la mesa del Noticiero Siete Mediodía. Consultado sobre sus sensanciones, Lautaro confesó que se sentía "normal, un poco nervioso, pero como siempre".

Por su parte, Gustavo Oriozabala expresó sobre su pupilo, que entrena en el Club Regatas también con Claudio Capezzone y Damián Blaum, y para esta oportunidad también estará el referente brasileño Adherbal Oliveira. "Lo veo muy bien, muy fuerte, la prueba va a comenzar mañana (martes). A las 2 de la mañana se lanza al agua, vamos a tener que estar a la 1 en la zona del puerto, hay una reunión previa con la Organización, luego nos embarcamos, y a las 2 en punto se larga al agua", detalló.

natacion-lautaro arjona-regatas-02.jpg Lautaro Arjona, de 18 años, récordman y en busca de la Triple Corona de Sudamérica en la natación de aguas abiertas.

Respecto al estado previo de Arjona y las aguas, Oriozabal señaló: "Está muy bien, lo veo un poquito ansiosa, eso es normal. Vamos a tener un mar, no como el que habíamos pensado, si no un poquito movidito".

En entrevistas relacionadas con el Cruce del Río de La Plata, Lautaro había indicado que tenía cierto temor a la noche: "Yo tuve la oportunidad de nadar un poco de noche en el río (de L a Plata), ahora van a ser bastantes horas de noche, pero ya hablé con Gustavo (Oriozabla) y me dio un par de ideas para no estar asustado y tener fe". Vale aclarar que el sol saldrá este martes en esa zona de Brasil a las 5.16 (GMT -3).

“Después de cruzar el Río de la Plata, a las dos semanas ya había empezado a planificar este nuevo desafío, que es la segunda parte de la Triple Corona. Si lo logro, me habilita a ir al Nahuel Huapi”, Lautaro Arjona, nadador de aguas abiertas “Después de cruzar el Río de la Plata, a las dos semanas ya había empezado a planificar este nuevo desafío, que es la segunda parte de la Triple Corona. Si lo logro, me habilita a ir al Nahuel Huapi”, Lautaro Arjona, nadador de aguas abiertas

Logística aceitada y documental de alta calidad en Brasil

Consultado por los periodistas de El Siete, sobre la alimentación en competencia y la previa, Lautaro señaló por hoy que "voy a comer y luego a dormir toda la tarde, y durante la carrera debo consumir lo más posible hidratos de carbono".

Quien se explayó sobre los preparativos y la logística fue Oriozabal, que indicó: "Lo hemos armado con un poco más de tiempo, muy profesionalmente. Vamos a tener dos barcos, en uno vamos Lautaro, Oscar y yo, con todo lo que es la logística de la prueba, para ir siguiéndolo a él, dándoles las comidas pertinentes; y en el otro barco va a ir un camarógrafo, un fotógrafo y un señor que va a hacer una filmación con un drone, así que vamos a tener imágenes realmente profesionales".

Finalmente se lo consultó a Lautaro Arjona sobre la temperatura del agua. "Está entre 19° y 21°. Cuando vayan pasando las horas tal vez se calienta un poquito más. Va a estar linda el agua", dijo entusiasmado.