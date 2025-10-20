Los jugadores de Boca y River que pueden perderse el Superclásico por acumulación de tarjetas

En la fecha 14 el Xeneize visitará a Estudiantes y el Millo recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que en la última (la 16) los dirigidos por Claudio Úbeda recibirán a Tigre y River visitará a Vélez.

Entremedio se disputará el Superclásico, que puede contar con la ausencia de varios jugadores de renombre ya que disputará la fecha 14 al borde de las tarjetas amarillas.

Al límite: los jugadores de Boca y River que pueden perderse el Superclásico

Boca Juniors recibió a Belgrano y el Pirata ganó 2 a 1. El labor del árbitro Pablo Dóvalo fue criticado ampliamente por el Xeneize, quienes apuntaron directamente por el penal sancionado a favor de la visita, el tiempo adicionado y, entre otras cosas, por sacarle la tarjeta amarilla a Leandro Paredes cuando el colegiado estaba muy incómodo para ver la jugada.7

Por esta jugada fue amonestado Leandro Paredes y llegó a la 4ta tarjeta amarilla.



El jugador queda condicionado para lo que viene.

Para colmo, se trata de la cuarta amarilla para el campeón del mundo, por lo tanto, si es expulsado frente a Estudiantes en un partido que en la previa se jugará más en la mitad de la cancha que en los arcos, el número 5 se perderá el trascendental encuentro con River.

Leandro Paredes Leandro Paredes quedó al borde de quedarse sin el Superclásico.

Otro jugador Xeneize que está al límite es Lautaro di Lollo, quien acarrea con cuatro amarillas desde el partido contra Defensa y Justicia. En este caso, el defensor tiene como cambio a Nicolás Figal.

Lautaro di Lollo Lautaro di Lollo puede perderse el Superclásico si es amonestado contra Estudiantes.

Por el lado del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, también son dos los jugadores que ven peligrar su participación en el Superclásico y ambos juegan en la saga central: Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero.

Lautaro Rivero Lautaro Rivero también está en la cuerda floja de cara al Superclásico.

River tiene, además los partidos de la Liga Profesional, que jugar por Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia; sin embargo, Gallardo pretende que los defensores mantengan rodaje. Para ello serían titulares en la seguidilla compuesta por la Lepra, Gimnasia y Escrima de La Plata y Boca; además de la última fecha contra Vélez.