Los jugadores de Boca y River que pueden perderse el Superclásico por acumulación de tarjetas

El reglamento de AFA indica que recibirán una fecha de suspensión si alcanzan las cinco tarjetas amarillas: así están Boca y River de cara al Superclásico

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Bombonera recibirá el Superclásico.

El domingo 9 de noviembre el mundo del fútbol se paralizará porque se disputará una nueva edición del Superclásico argentino. A partir de las 14 Boca Juniors recibirá a River Plate en La Bombonera y las expectativas son muy altas porque se juegan mucho más que tres puntos.

¿Cómo llegan Boca y River al Superclásico?

El fixture determinó que partido se dispute en un momento crítico para ambos teniendo en cuenta que el enfrentamiento puede llegar a definir si clasifican o no a los playoff de la Liga Profesional. En un torneo donde ambos equipos se han caracterizado por ser irregulares, los tres puntos pueden llegar a ser fundamentales.

Hasta el momento Boca tiene 17 puntos, obtenidos por ganar cuatro veces y empatar cinco; además perdió en tres oportunidades y tiene un partido pendiente contra Barracas Central. Por su lado, River cosechó 21 puntos, fruto de seis victorias y tres empates, mientras que ha caído en cuatro oportunidades.

En la fecha 14 el Xeneize visitará a Estudiantes y el Millo recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que en la última (la 16) los dirigidos por Claudio Úbeda recibirán a Tigre y River visitará a Vélez.

Entremedio se disputará el Superclásico, que puede contar con la ausencia de varios jugadores de renombre ya que disputará la fecha 14 al borde de las tarjetas amarillas.

Al límite: los jugadores de Boca y River que pueden perderse el Superclásico

Boca Juniors recibió a Belgrano y el Pirata ganó 2 a 1. El labor del árbitro Pablo Dóvalo fue criticado ampliamente por el Xeneize, quienes apuntaron directamente por el penal sancionado a favor de la visita, el tiempo adicionado y, entre otras cosas, por sacarle la tarjeta amarilla a Leandro Paredes cuando el colegiado estaba muy incómodo para ver la jugada.7

Para colmo, se trata de la cuarta amarilla para el campeón del mundo, por lo tanto, si es expulsado frente a Estudiantes en un partido que en la previa se jugará más en la mitad de la cancha que en los arcos, el número 5 se perderá el trascendental encuentro con River.

Leandro Paredes
Leandro Paredes quedó al borde de quedarse sin el Superclásico.

Otro jugador Xeneize que está al límite es Lautaro di Lollo, quien acarrea con cuatro amarillas desde el partido contra Defensa y Justicia. En este caso, el defensor tiene como cambio a Nicolás Figal.

Lautaro di Lollo
Lautaro di Lollo puede perderse el Superclásico si es amonestado contra Estudiantes.

Por el lado del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, también son dos los jugadores que ven peligrar su participación en el Superclásico y ambos juegan en la saga central: Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero.

Lautaro Rivero
Lautaro Rivero también está en la cuerda floja de cara al Superclásico.

River tiene, además los partidos de la Liga Profesional, que jugar por Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia; sin embargo, Gallardo pretende que los defensores mantengan rodaje. Para ello serían titulares en la seguidilla compuesta por la Lepra, Gimnasia y Escrima de La Plata y Boca; además de la última fecha contra Vélez.

