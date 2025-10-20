Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn suspendido: el presidente local hizo polémicas declaraciones

Le dije que si te tengo que acompañar hasta la puerta de tu casa te acompaño. Le dije que si te tengo que acompañar hasta la puerta de tu casa te acompaño.

El dirigente agregó que ya estuvo en conversaciones con los abogados del club para elamorar un informe: "Haremos lo que tengamos que hacer porque vamos a defender a Gimnasia".

Gimnasia de Jujuy - Deportivo Madryn Los jugadores se enteraron en el entretiempo que el partido no iba a continuar.

"A mí me gustaría terminar el partido, pero Madryn, no va a volver a Jujuy, salió una fortuna el viaje, que se lo dije al árbitro", manifestó aunque aún no se sabe qué medidas tomará el Tribunal de Disciplina.

"Trato de ser lo más cauto posible, pero, como siempre me he caracterizado, diciéndoles lo que siento, no tengo cosas escondidas y soy totalmente honesto. Me gustaría que terminemos el partido, obviamente, pero creo que es difícil", lamentó.

Por el momento no logró comunicarse con Chiqui Tapia (el presidente de la AFA estaba en Chile viendo la final del Mundial Sub 20), pero comunicó que viajará a Buenos Aires: "Quiero ver qué informe hizo este señor también, y nosotros también vamos a decir: ¿vamos a mantenernos sin decir nada nosotros tampoco? ¿Qué tenemos, sarna ahora nosotros? ¿Tenemos un virus?"

"Gimnasia de Jujuy tiene un virus, que no podemos decir nada. ¿Cuántas canchas hay en el fútbol argentino que pasan cosas peores que esta", se preguntó el presidente del Lobo.

"Veremos qué legalmente hacemos, no tan sólo para defender eso, sino también para defender nuestra versión de la situación. Nosotros también vamos a hacer denuncias con respecto a otras cosas que pasaron", agregó Walter Morales.

Una predisposición "distinta"

El presidente del lobo jujeño se refirió a la expulsión de un alcazapelotas, aunque aún no comenzaba el partido: "Cuántas veces lo vivimos acá en Jujuy, tal o cual persona con determinada responsabilidad, por eso maltrata a nuestros chicos alcanzapelotas, y no tenemos esa mala predisposición para no continuar algo".

"Antes de que empiece el partido ya nos habían expulsado a un alcanzapelotas, y lo expulsan porque dice que fue un atrevido. Un niño, un adolescente de 13, 14 años, sin empezar el partido, ya estaba expulsado", explicó.

"Estaba con la banderita de Jujuy, paradito, y lo echaron. Porque fue un atrevido dijo. Yo con ese concepto hubiese echado toda la platea, la preferencial, la sur, todo el mundo. Imaginate si yo tendría que echar a los que me putean en la platea o en las redes sociales. El fútbol es eso. No digo que esté bien, es eso. Los argentinos somos así, vivimos así el fútbol. No somos Suiza", continuó en su descargo.

"No es la primera vez que este señor se va mal de Jujuy. Creo que me da la sensación que él ya ha venido con un poco de temor o con una predisposición, no digo mala, sino distinta", explicó sobre la actitud de Lucas Comesaña.