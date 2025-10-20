Mundial Sub 20: el conmovedor mensaje de Maher Carrizo tras el subcampeonato de la Selección argentina

“Dejamos todo en cada partido, representamos a nuestro país con el corazón y demostramos que este grupo tiene mucho por dar. Nos quedamos con la espina, pero también con la certeza de que volveremos más fuertes, con más ganas y más experiencia”, dijo, Carrizo, quien volvió a la titularidad en el encuentro decisivo tras haberse recuperado de una lesión.

Maher Carrizo les agradeció a los argentinos por el apoyo para la Selección argentina Sub 20

El mediocampista de 19 años aprovechó para agradecer el apoyo recibido durante el torneo: “Gracias a todos los argentinos que estuvieron del otro lado, a nuestras familias, amigos y a cada persona que apoyó desde el primer día. Su aliento se sintió en cada paso”.

Aunque el elenco nacional no llegó a conseguir el ansiado título, ya que Marruecos se impuso por 2 a 0 en la final, Carrizo cerró su mensaje de forma emotiva: “Nada nos quita lo vivido ni lo que logramos”.

Más allá del subcampeonato, que debería ser recibido de la mejor manera en Argentina, los pibes albicelestes dejaron todo en la cancha e insistieron para buscar ser campeones, pero no se les dio.