Martín Demichelis, en medio de un escándalo por una presunta estafa: los detalles de la denuncia

Durante el programa de este jueves en LAM, conducido por Ángel de Brito, el influencer Pedro “Pepe” Ochoa reveló que el ex defensor central “en 2018 se metió como socio en una empresa tras hacer una inversión. La misma empezó a generar fideicomisos y buscar espacios para levantar edificios, para así vender departamentos”.

Asimismo, haciendo énfasis en la denuncia, afirmó: “en uno de los que abrieron, lo vendieron entero. Nunca entregaron los departamentos, no hay respuestas y hasta día de hoy no hay oficinas físicas de la empresa. Además, el director está prófugo”.

Finalmente, concluyó: “Martín Demichelis es llevado a la justicia por presunto fraude. El terreno donde se iba a hacer todo es del padre de Evangelina Anderson”.

MARTÍN DEMICHELIS ESTARÍA INVOLUCRADO EN UNA ESTAFA



Evangelina Anderson salió al cruce de las acusaciones

Por otro lado, la modelo, actriz y conductora argentina fue consultada por dicha acusación y su respuesta fue tajante. “No voy a hablar porque no tienen nada que ver conmigo ni mi familia. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen”, aclaró.

Y finalizó de manera contundente: “No se puede denunciar así a la gente. Que lo demuestren, es imposible. No se metan con mi papá ni nadie de mi familia. Que vengan a hablar así… Si no lo comprueban, puede haber problemas”.