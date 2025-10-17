MotoGP: Con Marc Márquez ya campeón se disputa el Gran Premio de Australia

El Gran Premio de Australia se pude ver en vivo por TV en ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
El Top 5 de la FP1 del MotoGP
1 Marco Bezzecchi -Aprilia Racing- 01' 26'' 492/1000
2 Raúl Fernández -Trackhouse MotoGP Team- 01:' 26'' 783/1000
3 F. Di Giannantonio -Pertamina Enduro RT 01' 26'' 912/1000
4 Fabio Quartararo -Monster Energy Yamaha 01' 26'' 926/1000
5 Alex Márquez -BK8 Gresini Racing MotoGP- 01' 26'' 945/1000
Cronograma del Gran Premio de Australia -MotoGP-
Viernes 17 de octubre
- MotoGP -FP1: 04:45
- MotoGP -Práctica: 09:00
Sábado 18 de octubre
- MotoGP | FP2: 04:10
- MotoGP | Q1: 04:50
- MotoGP | Q2: 05:15
- MotoGP | Sprint: 09:00
Domingo 19 de octubre
- MotoGP | Carrera (24 vueltas): 09:00