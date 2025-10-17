Inicio Ovación Polideportivo MotoGP
MotoGP: Con Marc Márquez ya campeón se disputa el Gran Premio de Australia

El MotoGP tiene como campeón adelantado al español Marc Márquez, y por la 19ª fecha del Campeonato Mundial se corre el Gran Premio de Australia en Isla Phillip.

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Marco Bezzecchi se mostró como el más rápido en las Prácticas Libres del MotoGP del Gran Premio de Australia.

El circo del Campeonato mundial de Motociclismo, con su máxima categoría, MotoGP, tiene como escenario este fin de semana el Circuito de Phillip Island, frente a Melbourne. Allí se presenta el campeón anticipado Marc Márquez, y en la categoría telonera Moto3 estará el argentino Valentín Perrone.

Este viernes comenzó la actividad del Gran Premio de Australia decimonovena fecha del campeonato-, con las prácticas libres para las divisionales MotoGP y Moto2.

Valwent&iacute;n Perrone, el argentino que corre en Moto3, telonera del MotoGP.

En la Práctica Libre del Moto3, el más veloz fue el español David Almansa, que registró un tiempo de 1 minuto 34 segundos 726 milésimas. El argentino Valentín Perrone registró el 18° (de 26) tiempo: 1 minuto 36 segundos 379 milésimas.

El Gran Premio de Australia se pude ver en vivo por TV en ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

El Top 5 de la FP1 del MotoGP

1 Marco Bezzecchi -Aprilia Racing- 01' 26'' 492/1000

2 Raúl Fernández -Trackhouse MotoGP Team- 01:' 26'' 783/1000

3 F. Di Giannantonio -Pertamina Enduro RT 01' 26'' 912/1000

4 Fabio Quartararo -Monster Energy Yamaha 01' 26'' 926/1000

5 Alex Márquez -BK8 Gresini Racing MotoGP- 01' 26'' 945/1000

Cronograma del Gran Premio de Australia -MotoGP-

Viernes 17 de octubre

  • MotoGP -FP1: 04:45
  • MotoGP -Práctica: 09:00

Sábado 18 de octubre

  • MotoGP | FP2: 04:10
  • MotoGP | Q1: 04:50
  • MotoGP | Q2: 05:15
  • MotoGP | Sprint: 09:00

Domingo 19 de octubre

  • MotoGP | Carrera (24 vueltas): 09:00

