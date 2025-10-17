MotoGP: Con Marc Márquez ya campeón se disputa el Gran Premio de Australia

Este viernes comenzó la actividad del Gran Premio de Australia decimonovena fecha del campeonato-, con las prácticas libres para las divisionales MotoGP y Moto2.

motociclismo-moto3-valentin perrone-san marino Valwentín Perrone, el argentino que corre en Moto3, telonera del MotoGP.

En la Práctica Libre del Moto3, el más veloz fue el español David Almansa, que registró un tiempo de 1 minuto 34 segundos 726 milésimas. El argentino Valentín Perrone registró el 18° (de 26) tiempo: 1 minuto 36 segundos 379 milésimas.