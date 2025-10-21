Independiente Rivadavia vs. River: se conoció el árbitro para la semifinal de la Copa Argentina

Copa Argentina: el árbitro que dirigirá Belgrano vs. Argentinos Juniors

La organización de la Copa Argentina confirmó este martes también al juez que impartirá justicia en la otra semi del torneo, que se disputará el jueves 23 desde las 21.10. Se medirán Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors en el estadio Gigante de Arroyito, en partido que contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, acompañado por Maximiliano Del Yesso y Juan Mamani como asistentes.

river River se medirá con Independiente Rivadavia.

En esta copa no se utiliza el VAR, por lo que las decisiones tomadas por los árbitros en la cancha serán definitivas.

Belgrano viene de superar a Independiente y Newell’s en las instancias pasadas de la copa y Argentinos eliminó a Lanús.

Así esta semana ya se conocerán cuales serán los dos equipos que avanzarán a la final de la Copa Argentina en busca de la consagración.