Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Argentina

Independiente Rivadavia vs. River: se conoció el árbitro para la semifinal de la Copa Argentina

Fue confirmado el árbitro que dirigirá la semifinal de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y River, que se jugará el próximo viernes en Córdoba

Por UNO
Independiente Rivadavia espera con ansias el duelo ante River.

Independiente Rivadavia espera con ansias el duelo ante River.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Se conoció el nombre del árbitro que dirigirá la semifinal de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y River, que se jugará el próximo viernes desde las 22.10 en el estadio Mario Kempes, de Córdoba. Se trata de Andrés Gariano, que estará acompañado por los jueces de línea Facundo Rodríguez y José Castelli.

El equipo dirigido por Alfredo Berti derrotó 3 a 1 a Tigre en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, con goles de Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio (Jabes Saralegui descontó para elenco matador) por los cuartos de final del certamen. Con anterioridad a este partido había dejado en el camino a Estudiantes de Buenos Aires, Platense y Central Córdoba de Rosario.

andres-gariano
Andr&eacute;s Gariano dirigir&aacute; la semifinal de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y River.

Andrés Gariano dirigirá la semifinal de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y River.

Independiente Rivadavia vive con emoción la espera de este trascendental partido en una tierra donde le fue bien, ya que consiguió el ascenso a Primera en ese estadio el 29 de octubre de 2023, cuando venció en la final de la Primera Nacional a Almirante Brown.

Copa Argentina: el árbitro que dirigirá Belgrano vs. Argentinos Juniors

La organización de la Copa Argentina confirmó este martes también al juez que impartirá justicia en la otra semi del torneo, que se disputará el jueves 23 desde las 21.10. Se medirán Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors en el estadio Gigante de Arroyito, en partido que contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, acompañado por Maximiliano Del Yesso y Juan Mamani como asistentes.

river
River se medir&aacute; con Independiente Rivadavia.

River se medirá con Independiente Rivadavia.

En esta copa no se utiliza el VAR, por lo que las decisiones tomadas por los árbitros en la cancha serán definitivas.

Belgrano viene de superar a Independiente y Newell’s en las instancias pasadas de la copa y Argentinos eliminó a Lanús.

Así esta semana ya se conocerán cuales serán los dos equipos que avanzarán a la final de la Copa Argentina en busca de la consagración.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas