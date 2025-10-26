Construcción en Mendoza: cuánto costará el m2 tras las elecciones

Para poder realizar el cálculo de los m2 de construcción, es clave contemplar cada superficie cubierta del proyecto, sea construcción de cero, refaccionar o ampliar. En esto se incluye la cimentación, paredes, losas, y elementos estructurales, así como las instalaciones de cada servicio básico. En otras palabras, para el cálculo hay que tener en cuenta:

Estructura: cimentación, columnas, muros y losas.

cimentación, columnas, muros y losas. Instalaciones: sistemas de tuberías, cableado eléctrico, gas y telecomunicaciones.

sistemas de tuberías, cableado eléctrico, gas y telecomunicaciones. Acabados: pisos, recubrimientos, carpintería, cancelería y vidrios, cocina y muebles de baño.

Existe un valor de m2 que establece el Colegio de Arquitectos de Mendoza, que sirve como una base para manejarse a la hora de proyectar una construcción. El monto que se calcula es trimestral, y su aumento está atado a las proyecciones de inflación y valor del dólar.

Construcción de la Capilla San Carlo Acutis en Chacras de Coria El costo de construcción sigue estable, ahora de la mano de un leve ascenso de los precios de algunos materiales Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Realizar el cálculo no es simplemente hacer una suma de elementos, sino que desde el Colegio de Ingenieros de Mendoza detallan que la medida se obtiene a partir de la multiplicación del el largo por el ancho de cada espacio rectangular o se divide en figuras más simples y se suman sus áreas individuales, incluyendo la proyección de sombras en plantas superiores y las áreas techadas o voladizos.

El valor que se da del costo del m2 de construcción en la provincia es un estimativo, lo cual no implica necesariamente que se vaya a respetar en los sitios donde se puede comprar los elementos necesarios. Además, no hay que obviar que no se calcula puntos claves como valor del trabajo de albañilería o fletes.

Cuánto costará el m2 de construcción en Mendoza tras las elecciones

El valor del m2 de construcción en Mendoza, de acuerdo al último anuncio del Colegio de Arquitectos de la provincia, es de $1.257.571,11.

construcciones.jpg El m2 de construcción no contempla, entre otras cosas, el valor de mano de obra.

Se espera que las elecciones generen una fluctuación en los precios del mercado en materia de construcción, y que lleguen de la mano de una variación del dólar, lo cual termina encareciendo más los costos. Aún así, en Mendoza se mantendrá el valor, al menos en lo que es recomendado desde el organismo de arquitectos.

Hay que marcar que este precio que se le marcó al m2 de construcción en la provincia de Mendoza es trimestral, y en este caso representa a octubre, noviembre y diciembre.