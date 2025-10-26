Gracias a distintos créditos hipotecarios, muchos pudieron comenzar distintos tipos de construcciones, con valores que se mantuvieron estables por la inflación y el dólar. El precio del m2 varió en estas últimas semanas, y es importante remarcar que en Mendoza no tiene el mismo valor que en Buenos Aires u otras provincias.
Construcción en Mendoza: cuánto costará el m2 tras las elecciones
Muchas especulaciones surgen a partir de lo que pasará tras las elecciones, pero el valor del m2 de construcción en Mendoza ya está definido
Muchos esperan que los resultados de las elecciones generen mucho movimiento en los distintos precios del mercado, y se espera que la construcción sea uno de los puntos más afectados. El valor del m2 en Mendoza no sufrirá cambios, al menos no en el precio aconsejado por el Colegio de Ingenieros de la provincia.
Qué elementos se tiene en cuenta para calcular el valor de la construcción de m2
Calcular el valor del m2 en la construcción no se limita exclusivamente a lo que son los elementos necesarios o la presencia de los albañiles. Además, no se trata de lo que es la suma del valor de cada elemento, sino que se trata de un cálculo más complejo, y que en la provincia de Mendoza, lo realiza el Colegio de Arquitectos de la provincia.
Para poder realizar el cálculo de los m2 de construcción, es clave contemplar cada superficie cubierta del proyecto, sea construcción de cero, refaccionar o ampliar. En esto se incluye la cimentación, paredes, losas, y elementos estructurales, así como las instalaciones de cada servicio básico. En otras palabras, para el cálculo hay que tener en cuenta:
- Estructura: cimentación, columnas, muros y losas.
- Instalaciones: sistemas de tuberías, cableado eléctrico, gas y telecomunicaciones.
- Acabados: pisos, recubrimientos, carpintería, cancelería y vidrios, cocina y muebles de baño.
Existe un valor de m2 que establece el Colegio de Arquitectos de Mendoza, que sirve como una base para manejarse a la hora de proyectar una construcción. El monto que se calcula es trimestral, y su aumento está atado a las proyecciones de inflación y valor del dólar.
Realizar el cálculo no es simplemente hacer una suma de elementos, sino que desde el Colegio de Ingenieros de Mendoza detallan que la medida se obtiene a partir de la multiplicación del el largo por el ancho de cada espacio rectangular o se divide en figuras más simples y se suman sus áreas individuales, incluyendo la proyección de sombras en plantas superiores y las áreas techadas o voladizos.
El valor que se da del costo del m2 de construcción en la provincia es un estimativo, lo cual no implica necesariamente que se vaya a respetar en los sitios donde se puede comprar los elementos necesarios. Además, no hay que obviar que no se calcula puntos claves como valor del trabajo de albañilería o fletes.
Cuánto costará el m2 de construcción en Mendoza tras las elecciones
El valor del m2 de construcción en Mendoza, de acuerdo al último anuncio del Colegio de Arquitectos de la provincia, es de $1.257.571,11.
Se espera que las elecciones generen una fluctuación en los precios del mercado en materia de construcción, y que lleguen de la mano de una variación del dólar, lo cual termina encareciendo más los costos. Aún así, en Mendoza se mantendrá el valor, al menos en lo que es recomendado desde el organismo de arquitectos.
Hay que marcar que este precio que se le marcó al m2 de construcción en la provincia de Mendoza es trimestral, y en este caso representa a octubre, noviembre y diciembre.