Construir es una tarea muy compleja y costosa, más aún al estar atado directamente al valor del dólar, que se encuentra fluctuando constantemente en un país inestable económicamente. El precio del m2 también tiene una variable muy importante: en que provincia voy a construir, ya que Mendoza no maneja los mismos valores que Buenos Aires o Córdoba.
Construcción en Mendoza: cuánto costaría construir una casa de 70 m2
Poder encarar una construcción de estas dimensiones, tiene un precio que puede llegar a sorprenderte, más aún si lo quieres hacer en la provincia de Mendoza
A pesar de lo que pueda ocurrir en la realidad, el Colegio de Arquitectos de Mendoza estableció el nuevo valor del m2 para los últimos 3 meses del año. Si bien esto no se respeta en todos lados y no contempla ciertos gastos, es el valor que debería de respetarse a la hora de calcular la construcción de una casa del tamaño que pretendamos.
Qué elementos se tiene en cuenta para calcular el valor de la construcción de m2
A la hora de encarar un proyecto de construcción, hay que calcular más elementos de los que muchas veces contemplamos, y no es simplemente el pagarle a albañiles. Si buscamos encarar un departamento u casa, hay que pensarlo desde la cantidad de m2 y el Colegio de Arquitectos de Mendoza facilita el cálculo.
Para poder realizar el cálculo de los m2 de construcción, es clave contemplar cada superficie cubierta del proyecto, sea construcción de cero, refaccionar o ampliar. En esto se incluye la cimentación, paredes, losas, y elementos estructurales, así como las instalaciones de cada servicio básico. En otras palabras, para el cálculo hay que tener en cuenta:
- Estructura: cimentación, columnas, muros y losas.
- Instalaciones: sistemas de tuberías, cableado eléctrico, gas y telecomunicaciones.
- Acabados: pisos, recubrimientos, carpintería, cancelería y vidrios, cocina y muebles de baño.
Existe un valor de m2 que establece el Colegio de Arquitectos de Mendoza, que sirve como una base para manejarse a la hora de proyectar una construcción. El monto que se calcula es trimestral, y su aumento está atado a las proyecciones de inflación y valor del dólar.
Realizar el cálculo no es simplemente hacer una suma de elementos, sino que desde el Colegio de Ingenieros de Mendoza detallan que la medida se obtiene a partir de la multiplicación del el largo por el ancho de cada espacio rectangular o se divide en figuras más simples y se suman sus áreas individuales, incluyendo la proyección de sombras en plantas superiores y las áreas techadas o voladizos.
El valor que se da del costo del m2 de construcción en la provincia es un estimativo, lo cual no implica necesariamente que se vaya a respetar en los sitios donde se puede comprar los elementos necesarios. Además, no hay que obviar que no se calcula puntos claves como valor del trabajo de albañilería o fletes.
Construcción en Mendoza: esto cuesta una casa de 70 m2
El Colegio de Arquitectos de Mendoza actualizó el valor del m2 de construcción en la provincia, es de $1.257.571,11. El aumento, de poco más del 4%, se regirá durante octubre-noviembre y diciembre.
Si una persona opta por iniciar la construcción de una vivienda de 70 m2 en la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta lo que el Colegio de Arquitectos considera, necesitaríamos un total de $88.029.977,7.