En un contexto en donde cada vez son mayores las consultas por préstamos o créditos hipotecarios para empezar a construir, los interesados en acceder a una casa buscan saber todo lo necesario. Mendoza maneja un valor por m2 diferente a otras provincias, y que se acaba de actualizar.
Construcción en Mendoza: cuánto cuesta construir una casa de 65 m2
Mientras las consultas por los créditos hipotecarios para construir crece, se conoció el valor que tiene el m2 en la provincia de Mendoza
El Colegio de Arquitectos de Mendoza acaba de dar a conocer el valor del m2 para construir en la provincia, y es que esta se ha actualizado por inflación, manteniéndose por los próximos 3 meses. Una de las consultas más frecuentes ronda sobre el monto para hacer una casa de 65 m2.
Qué elementos se tiene en cuenta para calcular el valor de la construcción de m2
Calcular el valor del m2 en la construcción no se limita exclusivamente a lo que son los elementos necesarios o la presencia de los albañiles. Además, no se trata de lo que es la suma del valor de cada elemento, sino que se trata de un cálculo más complejo, y que en la provincia de Mendoza, lo realiza el Colegio de Arquitectos de la provincia.
Para poder realizar el cálculo de los m2 de construcción, es clave contemplar cada superficie cubierta del proyecto, sea construcción de cero, refaccionar o ampliar. En esto se incluye la cimentación, paredes, losas, y elementos estructurales, así como las instalaciones de cada servicio básico. En otras palabras, para el cálculo hay que tener en cuenta:
- Estructura: cimentación, columnas, muros y losas.
- Instalaciones: sistemas de tuberías, cableado eléctrico, gas y telecomunicaciones.
- Acabados: pisos, recubrimientos, carpintería, cancelería y vidrios, cocina y muebles de baño.
Existe un valor de m2 que establece el Colegio de Arquitectos de Mendoza, que sirve como una base para manejarse a la hora de proyectar una construcción. El monto que se calcula es trimestral, y su aumento está atado a las proyecciones de inflación y valor del dólar.
Realizar el cálculo no es simplemente hacer una suma de elementos, sino que desde el Colegio de Ingenieros de Mendoza detallan que la medida se obtiene a partir de la multiplicación del el largo por el ancho de cada espacio rectangular o se divide en figuras más simples y se suman sus áreas individuales, incluyendo la proyección de sombras en plantas superiores y las áreas techadas o voladizos.
El valor que se da del costo del m2 de construcción en la provincia es un estimativo, lo cual no implica necesariamente que se vaya a respetar en los sitios donde se puede comprar los elementos necesarios. Además, no hay que obviar que no se calcula puntos claves como valor del trabajo de albañilería o fletes.
Construcción en Mendoza: esto cuesta una casa de 65 m2
El Colegio de Arquitectos de Mendoza actualizó el valor del m2 de construcción en la provincia, es de $1.257.571,11. El aumento, de poco más del 4%, se regirá durante octubre-noviembre y diciembre.
Si una persona opta por iniciar la construcción de una vivienda de 65 m2 en la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta lo que el Colegio de Arquitectos considera, necesitaríamos un total de $81.742.122,15.