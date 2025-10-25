El destino poco conocido de Brasil que esconde playas vírgenes y posadas encantadoras

Brasil tiene destinos encantadores para organizar un viaje con familia o amigos, desde ciudades vibrantes llenas de turistas, hasta pueblos acogedores y poco conocidos. Sin embargo, muchos viajeros caen siempre en las mismas opciones: Río de Janeiro, Búzios, Florianópolis, Camboriú o Porto.
Si eres de los que ya ha visitado estos destinos, o simplemente prefieres conocer lugares más tranquilos, en este artículo compartimos todo lo que necesitas saber sobre las playas de Brasil que nadie menciona y puedes conocer en tus próximas vacaciones.
Un destino oculto del sur Brasil
Ilha do Mel (Isla de la Miel) es el secreto mejor guardado del litoral sur de Brasil. Se trata de una isla que se encuentra en la costa del estado de Paraná. Para llegar, es necesario tomar un barco desde la costa, ya que la isla está a 4 kilómetros de ella.
Es uno de esos lugares inolvidables, escondidos, ideales para quienes buscan un sitio tranquilo y simple, pero sobre todo inmensamente bello para disfrutar del sol y la playa en contacto con una naturaleza que sorprende.
Desde 1975, Ilha do Mel está protegida como patrimonio cultural y posteriormente fue declarado reserva ecológica por la UNESCO, para preservar sus ecosistemas únicos. Por eso, quienes la visitan deben preservar su medio ambiente.
Atractivos de Ilha do Mel
Turismo Itaipu, afirma que a pesar del pequeño tamaño, la isla tiene una sorprendente riqueza de atractivos naturales e históricos. Los sitios principales de la isla son: el pueblo de Nova Brasília y el pueblo de Encantadas. Ambos tienen posadas para alojarse, restaurantes para disfrutar la gastronomía y acceso a las principales playas y senderos.
Quienes llegan a Ilha do Mel tienen que hacer una parada en Farol das Conchas, una de las postales de la isla. Después de todo, la caminata hasta la cima del cerro donde se encuentra, proporciona una increíble vista panorámica de la costa de Paraná. Otro de los atractivos para visitar es la Cueva Encantada, una formación rocosa a la que se accede durante la marea baja y que está envuelta en una leyenda local.
Las playas de Ilha do Mel son tranquilas, perfectas para relajarse. Algunas de las más populares son: Praia de Fora, Praia do Farol, Praia Grande, Praia do Miguel y Praia das Encantadas.