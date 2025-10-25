El destino poco conocido de Brasil que esconde playas vírgenes y posadas encantadoras

Es uno de esos lugares inolvidables, escondidos, ideales para quienes buscan un sitio tranquilo y simple, pero sobre todo inmensamente bello para disfrutar del sol y la playa en contacto con una naturaleza que sorprende.

playa de ilha do mel Las playas vírgenes y extensas de Ilha do Mel. Imagen: Pexels.

Desde 1975, Ilha do Mel está protegida como patrimonio cultural y posteriormente fue declarado reserva ecológica por la UNESCO, para preservar sus ecosistemas únicos. Por eso, quienes la visitan deben preservar su medio ambiente.

Atractivos de Ilha do Mel

Turismo Itaipu, afirma que a pesar del pequeño tamaño, la isla tiene una sorprendente riqueza de atractivos naturales e históricos. Los sitios principales de la isla son: el pueblo de Nova Brasília y el pueblo de Encantadas. Ambos tienen posadas para alojarse, restaurantes para disfrutar la gastronomía y acceso a las principales playas y senderos.

Quienes llegan a Ilha do Mel tienen que hacer una parada en Farol das Conchas, una de las postales de la isla. Después de todo, la caminata hasta la cima del cerro donde se encuentra, proporciona una increíble vista panorámica de la costa de Paraná. Otro de los atractivos para visitar es la Cueva Encantada, una formación rocosa a la que se accede durante la marea baja y que está envuelta en una leyenda local.

gruta das encantadas La Cueva Encantada en Ilha do Mel. Imagen: Blog Mundo Viajante.

Las playas de Ilha do Mel son tranquilas, perfectas para relajarse. Algunas de las más populares son: Praia de Fora, Praia do Farol, Praia Grande, Praia do Miguel y Praia das Encantadas.