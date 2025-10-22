Misiones celebra la plantación de 100.000 árboles nativos

BeFunky-collage (4) Restauración Comunidad Yryapú. Foto: Aves Argentinas

"La restauración de ambientes es esencial para el futuro de las especies de aves que dependen del Bosque Atlántico para anidar, alimentarse y sobrevivir" manifestó Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas.

El árbol número 100.000 simboliza no sólo un logro ambiental, sino también el esfuerzo colectivo de comunidades locales, técnicos, voluntarios y organizaciones que día a día suman su energía para devolverle vida al bosque.

BeFunky-collage (5) Restauración Plantación del árbol 100.000. Foto: Tatiana Berman

La plantación simbólica del árbol número 100.000 se realizó este martes 21 de octubre en el predio del Parque del Conocimiento, Posadas, en el marco de una jornada de restauración participativa que reunió a representantes de las instituciones firmantes, estudiantes, voluntarios y vecinos de la zona.

El Bosque Atlántico, que alguna vez cubrió vastas regiones del noreste argentino, Brasil y Paraguay, es hoy uno de los ecosistemas más fragmentados del planeta. Su restauración es clave para conservar la biodiversidad y enfrentar la crisis climática desde la acción local.