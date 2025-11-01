Liquidan perfumes importados con hasta 50% de descuento: dónde conseguirlos

Si tu fragancia de siempre está por acabarse o simplemente quieres darte un gusto, este artículo es para vos. Reunimos una selección de perfumes importados con descuentos irresistibles y opciones de pago en cuotas, ideales para renovar tu aroma personal o sorprender con un regalo especial.
Los perfumes son mucho más que un accesorio, son una extensión de la personalidad. Una sola esencia puede transmitir elegancia, frescura o sensualidad, según las notas que la compongan. Desde los clásicos atemporales con toques amaderados y orientales hasta las opciones más modernas con acordes florales o cítricos, elegir un perfume es también una forma de contar quiénes somos sin palabras.
¿Dónde comprar perfumes con descuentos?
Perfumerías Rouge está liquidando fragancias importadas hasta con 50% de descuento. El Blue Jeans EDT 75 ml de Versace cuesta $127.980, pero con las promociones queda en $63.990 o tres cuotas de $21.330 sin interés. El Calvin Klein CK One EDT 200 ml, pasa de $212.300 a $127.380 y se puede comprar hasta en seis cuotas de $21.230 sin interés.
El Pink Fresh Couture EDT Ed. Limitada de Moschino pasa de $157.000 a $83.210. Se puede comprar en tres cuotas de $27.737 sin interés. Cabe destacar que la perfumería ofrece 12 cuotas sin interés todos los días en productos seleccionados con tarjeta Santander. Para conseguir más ofertas puedes ingresar en la tienda online de Rouge, y dirigirte a la sección "Sale".
Juleriaque también tiene ofertas para aprovechar. El perfume Azzaro Sport EDT 100 ml está con 49% de descuento así que pasa de $196.000 a $99.960. Se puede abonar en seis cuotas sin interés de $16.660. La fragancia Versace Red Jeans EDT 75 ml pasa de $127.980 a $63.990 o seis cuotas de $10.665.
El perfume Dior Sauvage Eau Forte 60 ml normalmente cuesta $263.400, pero con los descuentos queda en $105.360 o seis cuotas de $17.560. Para explorar las ofertas puedes ingresar en la página oficial de Juleriaque en la sección "Salebration". Allí encontrarás productos rebajados, fragancias, maquillaje, cremas y demás.