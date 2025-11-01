Liquidan perfumes importados con hasta 50% de descuento: dónde conseguirlos

Los perfumes son mucho más que un accesorio, son una extensión de la personalidad. Una sola esencia puede transmitir elegancia, frescura o sensualidad, según las notas que la compongan. Desde los clásicos atemporales con toques amaderados y orientales hasta las opciones más modernas con acordes florales o cítricos, elegir un perfume es también una forma de contar quiénes somos sin palabras.

¿Dónde comprar perfumes con descuentos?

Perfumerías Rouge está liquidando fragancias importadas hasta con 50% de descuento. El Blue Jeans EDT 75 ml de Versace cuesta $127.980, pero con las promociones queda en $63.990 o tres cuotas de $21.330 sin interés. El Calvin Klein CK One EDT 200 ml, pasa de $212.300 a $127.380 y se puede comprar hasta en seis cuotas de $21.230 sin interés.