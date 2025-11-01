La serie de Netflix que llegó en 2025, todos recomiendan y te atrapará de principio a fin

Desde su estreno en 2025, Los secretos que ocultamos se convirtió en una de las producciones más comentadas del catálogo de Netflix. Este drama danés de suspenso, dirigido por Peter Fly, cuenta con 6 capítulos que mantienen a los espectadores al borde del asiento, y ya se consolidó entre las series y películas más vistas de la plataforma.
Los usuarios que la han visto destacan su trama escalofriante, marcada por una misteriosa desaparición y un epílogo que sorprende hasta al espectador más atento. Con su combinación de intriga, tensión y giros inesperados, esta serie de Netflix se posiciona como una de las apuestas más exitosas de 2025 y continúa generando conversación entre los fans del drama y suspenso a nivel mundial.
Netflix: de qué trata la serie Los secretos que ocultamos
Ruby, una joven ‘au pair’ filipina, desaparece en uno de los barrios más ricos de Dinamarca, al norte de Copenhague. Su vecina Cecilie (Marie Bach Hansen) está convencida de que le ha pasado algo y Angel (Excel Busano), su propia ‘au pair’, empieza a investigar los rumores que circulan entre las numerosas ‘au pairs’ de la zona.
Todo apunta a que se ha cometido un crimen. Sin embargo, la policía no da prioridad al caso de la extranjera desaparecida y Aicha (Sara Fanta Traore), la nueva investigadora, necesita toda la ayuda posible de Cecilie y Angel.
Poco a poco, las estructuras de poder y los privilegios van quedando al descubierto en las hermosas mansiones.
Netflix: tráiler de la serie Los secretos que ocultamos
Reparto de Los secretos que ocultamos, serie de Netflix
- Marie Bach Hansen (Cecilia)
- Excel Busano (Ángel)
- Simón Sears (Mike)
- Danica Curcic (Katarina)
- Lars Ranthe (Rasmus)
- Sara Fanta Traore (Aicha)
Dónde ver la serie Los secretos que ocultamos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Los secretos que ocultamos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Los secretos que ocultamos se puede ver en Netflix.
- España: Misión: la serie Los secretos que ocultamos se puede ver en Netflix.