La serie de Netflix que llegó en 2025, todos recomiendan y te atrapará de principio a fin

Los usuarios que la han visto destacan su trama escalofriante, marcada por una misteriosa desaparición y un epílogo que sorprende hasta al espectador más atento. Con su combinación de intriga, tensión y giros inesperados, esta serie de Netflix se posiciona como una de las apuestas más exitosas de 2025 y continúa generando conversación entre los fans del drama y suspenso a nivel mundial.

Netflix: de qué trata la serie Los secretos que ocultamos

Ruby, una joven ‘au pair’ filipina, desaparece en uno de los barrios más ricos de Dinamarca, al norte de Copenhague. Su vecina Cecilie (Marie Bach Hansen) está convencida de que le ha pasado algo y Angel (Excel Busano), su propia ‘au pair’, empieza a investigar los rumores que circulan entre las numerosas ‘au pairs’ de la zona.